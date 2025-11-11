¿Cómo prolongar la vida útil de la batería del carro?

Este sistema eléctrico es uno de los componentes más importantes de un carro, pues asegura el correcto funcionamiento de los dispositivos y el rendimiento del motor. Foto: pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La batería es el corazón en el sistema eléctrico del carro, de hecho, sin su apoyo inicial, el motor simplemente no tendría cómo arrancar y muchos accesorios quedarían sin funcionar. Su tarea es acumular energía y suministrarla justo en el momento en que se enciende el vehículo, permitiendo que todo cobre vida sin inconvenientes.

Una vez en marcha, el alternador entra en juego para mantener ese flujo eléctrico constante, convirtiendo la fuerza mecánica en energía capaz de alimentar elementos como las luces, el aire acondicionado, la radio o los sistemas multimedia.

Según especialistas de Kia, los problemas asociados a la batería pueden aparecer por varias razones, aunque en la mayoría de los casos es posible identificarlos con una inspección sencilla. Acá le contamos los fallos más habituales:

Conexiones defectuosas

Cuando los pernos o cables del borne (pieza metálica que transmite la corriente hacia el vehículo) están flojos, la corriente no llega con la fuerza necesaria al motor de arranque y el carro puede negarse a responder al girar la llave.

Corrosión en los terminales

El polvillo que aparece en los bornes es indicio de corrosión, un caso más común en ambientes húmedos o cuando hay fugas de electrolito. Esta capa química dificulta el paso de la corriente y reduce la eficiencia del sistema eléctrico.

Lo ideal sería limpiarla con productos adecuados y protección posterior, preferiblemente en un taller, ya que este residuo puede ser tóxico. Ignorar el problema permite que el daño avance hacia los cables.

Le puede interesar: ¿Cómo conducir correctamente adentro de un túnel? Cosas prohibidas, según la ley

Desuso prolongado

Cuando un carro permanece detenido por semanas, la batería se va descargando de manera natural. Si no se enciende con regularidad, esa energía puede no ser suficiente para poner en marcha el motor. Este escenario es común en vehículos de uso esporádico y, en climas fríos, el efecto se acentúa.

Fallos en el alternador

El alternador es el encargado de recargar la batería durante la marcha. Si presenta fallas, la batería se descarga aunque esté en perfecto estado.

Descargas por consumo eléctrico

Olvidar una luz interior encendida o los faros durante la noche es una de las causas más frecuentes de descarga. Además, dejar cargadores conectados por largos periodos acelera el consumo.

Así puede prolongar la vida útil de la batería de su carro

La duración de una batería no solo depende de cómo fue fabricada, también se ve afectada por los hábitos de uso y el cuidado diario del vehículo. Para evitar fallas inoportunas, los expertos de Kia recomiendan tener en cuenta los siguientes puntos:

Encienda el carro con regularidad: al ponerlo en marcha al menos un par de veces por semana, el alternador repone la carga y evita que la batería se descargue sola con el paso de los días.

Mantenga limpios los terminales: una limpieza adecuada elimina la corrosión y permite que la corriente circule sin obstáculos. Lo ideal es realizar esta labor en un taller, con productos y protección adecuada.

Controle el consumo eléctrico: apagar luces, retirar cargadores y desconectar accesorios cuando el motor está apagado evita que la batería trabaje de más.

Protéjala de los cambios de temperatura: estacionar en lugares sombreados o bajo techo disminuye el impacto del calor y el frío extremo, dos factores que afectan su rendimiento.

Inclúyala en las revisiones de rutina: revisar el estado de la batería en cada mantenimiento permite detectar señales tempranas de desgaste y evitar daños mayores.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.