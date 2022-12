¿Cómo utilizar la licencia de conducción de Colombia en otros países?

En algunos países será necesario realizar una convalidación de la licencia de conducción, para lo cual está el Permiso Internacional de Conducir (PIC) que se tramita a través del Automóvil Club de Colombia (ACC) . Según Ricardo Morales, presidente de la ACC, este documento autoriza conducir un vehículo en cualquier país del mundo que no tenga convenio de bilateralidad con Colombia. Este documento no será requisito en países como Argentina, Ecuador, México, Venezuela, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Canadá y el Reino Unido siempre y cuando la visita realizada sea de turismo y no se supere el tiempo de permanencia legal al país.