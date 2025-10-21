Renault Kwid E-Tech 2026 aterriza en Colombia: novedades y precio

Acelera de 0 a 50 km/h en 4,1 segundos, y su batería de 26,8 kWh ofrece una autonomía de hasta 298 km. Foto: Renault

Renault vuelve a mover el tablero con la llegada del nuevo Kwid E-Tech 2026, un vehículo 100% eléctrico que evoluciona en diseño, tecnología y seguridad. Este modelo, que debutó en 2023 como la opción eléctrica más asequible de la marca, se mantiene como una opción práctica para quienes buscan ingresar al mundo de la movilidad eléctrica.

En esta actualización mantiene un motor de 65 caballos de potencia (48 kW), suficiente para los desplazamientos urbanos. Acelera de 0 a 50 km/h en 4,1 segundos, y su batería de 26,8 kWh ofrece una autonomía de hasta 298 km

Uno de los elementos más destacados es el modo de conducción “B”, que activa la frenada regenerativa para recuperar energía y extender la autonomía. La recarga, según la marca, se adapta a distintos escenarios: desde una toma doméstica de 110V, pasando por una de 220V (del 20% al 80% en menos de 9 horas), un Wallbox de 7 kW (en menos de 3 horas) o un cargador rápido DC de hasta 30 kW, que permite alcanzar el 80% en unos 45 minutos.

El Kwid E-Tech mejora también su maniobrabilidad, con un radio de giro inferior a 4,8 metros, lo que supone una mayor agilidad en el tráfico y en espacios reducidos. Su baúl de 290 litros conserva la capacidad del modelo anterior y puede ampliarse hasta 991 litros al abatir los asientos traseros.

Otra mejora importante está en el peso total, que se reduce a 969 kilogramos, 12 menos que la versión anterior, pese a incorporar nuevos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) y mejores acabados interiores, que mencionaremos más adelante.

De acuerdo con la marca, la batería compacta equilibra peso y autonomía para adaptarse a los hábitos de conducción urbana. Como novedad práctica, el selector e-shifter reemplaza la tradicional palanca de cambios, permitiendo elegir entre Drive (D), Neutro (N) y Reversa (R) con un solo toque.

Más seguridad y tecnología

El Renault Kwid E-Tech 2026 da un paso en seguridad al incorporar 11 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), una dotación importante para este segmento.

Entre los principales sistemas que equipa se encuentran:

Alerta y asistente de mantenimiento de carril (LDW y LKA): corrigen suavemente la trayectoria para mantener el vehículo dentro del carril cuando se detecta una salida involuntaria.

Frenado automático de emergencia (AEB): identifica vehículos u obstáculos al frente y, en caso de riesgo de colisión, activa alertas visuales y sonoras; si el conductor no reacciona, el sistema aplica el freno de manera automática.

Reconocimiento de señales de velocidad (TSR): detecta los límites de velocidad y los muestra en el panel de instrumentos.

Sensor de fatiga (DDAW): monitorea el comportamiento del conductor y sugiere una pausa cuando percibe signos de cansancio.

Asistente de arranque en pendiente (HSA): mantiene el vehículo detenido por unos segundos al soltar el freno en una pendiente superior al 3%.

Limitador de velocidad (SL): evita superar la velocidad establecida por el conductor.

Control de crucero (CC): conserva una velocidad constante sin necesidad de presionar el acelerador.

Cámara de reversa y sensores delanteros y traseros: facilitan las maniobras y reducen el riesgo de impactos al estacionar.

En el interior, el modelo adopta un nuevo diseño del panel frontal, con líneas más horizontales y una disposición enfocada en la visibilidad. Incorpora un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y un sistema multimedia de 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

La gama de colores también se actualiza con los tonos Azul Slate y Rojo Toscana, que se suman a los ya disponibles: Blanco Ópalo, Gris Diamond y Gris Liquen.

Precio en Colombia

La nueva versión del Renault Kwid E-Tech 2026 se comercializa en Colombia a un precio de COP $72.990.000.

