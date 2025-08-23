Geolocalización y monitoreo inteligente protegen la carga pesada en Colombia

Los hurtos, los siniestros viales y las pérdidas operativas han mantenido una tendencia en aumento, especialmente en los corredores logísticos más transitados. Foto: pexels

En Colombia, el transporte de carga pesada sostiene gran parte del desarrollo económico del país, pero al mismo tiempo enfrenta altos niveles de vulnerabilidad. Los hurtos, los siniestros viales y las pérdidas operativas han mantenido una tendencia en aumento, especialmente en los corredores logísticos más transitados.

Esta situación no solo afecta a las empresas transportadoras y aseguradoras, sino también a la cadena de suministro nacional, generando un impacto directo en la economía.

Según cifras del Concejo de Bogotá, entre enero de 2023 y julio de 2024 se registraron 224 robos de camiones que transportaban alimentos, mercancías y bienes, con pérdidas superiores a los 2.300 millones de pesos. A esto se suman nuevos reportes en el primer trimestre de 2025, lo que confirma que el problema persiste y requiere acciones más contundentes.

En esa línea, Ituran Colombia y SBS Seguros anunciaron una alianza estratégica que busca elevar los niveles de seguridad en el transporte de carga pesada. El acuerdo contempla la instalación de dispositivos de geolocalización en los vehículos asegurados, con el propósito de reducir los índices de hurto, mejorar la gestión de riesgos y brindar beneficios económicos a los clientes, como la disminución del deducible por pérdida total por hurto.

De acuerdo con Ituran Colombia, empresa especializada en servicios telemáticos, la medida se enfocará en vehículos clasificados como de alto riesgo, definidos con base en el historial de siniestros y los costos promedio de indemnización. La instalación de los GPS estará a cargo de la compañía bajo la modalidad de comodato, con estándares técnicos avalados por la industria automotriz. Según la propia firma, estos dispositivos ya tienen una presencia sólida en la región: más de 800.000 unidades operan en Colombia y cerca de 2,5 millones en América Latina.

Para Juan Francisco Villamil, Country Manager de Ituran Colombia, la compañía registra un índice de efectividad en la recuperación de vehículos hurtados del 95% de los casos reportados a su centro de seguridad. “En el país, la operación de Ituran permite recuperar entre 800 y 900 vehículos cada año, lo que respalda la relevancia de este tipo de soluciones para enfrentar un problema que amenaza de forma constante al sector de carga pesada”, afirma.

De acuerdo con Ituran Colombia y SBS Seguros, la implementación de dispositivos de geolocalización y monitoreo en vehículos asegurados ofrece varios beneficios, entre los que se destacan:

Reducción del deducible por pérdida total por hurto al instalar el dispositivo GPS.

Acceso a la plataforma Ituran Flotas, que permite monitorear el vehículo en tiempo real, revisar el historial de trayectos, configurar alertas y recibir notificaciones relevantes.

Mayor control operativo mediante la aplicación móvil y el portal web.

Incremento en la seguridad, respaldado por un alto índice de recuperación de vehículos.

Disponibilidad del beneficio tanto para pólizas nuevas como para renovaciones.

Instalación profesional en vehículos de alto riesgo, sin afectar las condiciones eléctricas de los automotores.

Según las compañías, durante el primer año se espera proteger al menos 400 vehículos bajo esta modalidad, con la proyección de ampliar el beneficio a vehículos particulares. Para Ituran y SBS Seguros, esta alianza trasciende el plano comercial y se presenta como una respuesta concreta a una problemática que afecta de manera creciente al transporte de carga en el país.

Villamil resalta que la propuesta aporta un valor diferencial al seguro. “Ahora los clientes no solo cuentan con una póliza, sino también con una herramienta tecnológica que protege su inversión y les permite tener el control de su operación en la palma de la mano”, señala.

Los dispositivos ofrecen dos tipos de funcionalidades clave para reforzar la seguridad:

Activa: permite la inmovilización del vehículo en caso de hurto en curso.

Pasiva: emite alertas relacionadas con batería, cableado o ignición, que activan protocolos de seguridad entre Ituran, el cliente y las autoridades competentes.

Además de la seguridad, los transportadores tienen acceso a más de 100 reportes en línea que permiten analizar variables como kilometraje recorrido, horas de uso del motor, rutas empleadas, horarios de encendido y apagado, así como entradas y salidas de puntos de interés. “Esta información resulta fundamental para optimizar la rentabilidad y eficiencia de los vehículos”, concluye el Country Manager de Ituran Colombia.

