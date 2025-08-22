Ford conmemora los 60 años del Bronco con un prototipo descapotable

Desde sus inicios, el vehículo se ofreció en tres carrocerías: la pick-up U14, la vagoneta U15 (más cercana al Bronco actual) y el roadster U13. Foto: Ford

Ford celebra seis décadas de historia del Bronco con la presentación del Bronco Roadster Concept, un prototipo creado como homenaje a los orígenes del todoterreno. Inspirado en el U13 Roadster de 1966, este ejercicio de diseño busca rescatar la pureza y el espíritu que marcaron el nacimiento del modelo.

En 1965, el equipo de desarrollo de la marca recibió el encargo de crear una versión todoterreno del Mustang. De esa tarea nació el Bronco, que fue presentado como “el primer deportivo 4x4 del mundo”, marcando un capítulo destacado en la historia de Ford. Desde sus inicios, el vehículo se ofreció en tres carrocerías: la pick-up U14, la vagoneta U15 (más cercana al Bronco actual) y el roadster U13, que representaba de manera más fiel la visión original de un Mustang adaptado a terrenos difíciles, con un diseño abierto y sencillo.

Esa herencia estuvo presente en el desarrollo de generaciones recientes. De acuerdo con el fabricante, para el lanzamiento del Bronco y Bronco Sport 2021, Ford trabajó con expertos y entusiastas que aportaron su visión. Uno de ellos poseía un roadster de 1966 en color Blanco Wimbledon, que se convirtió en fuente de inspiración directa para el equipo de diseño y en un recordatorio tangible del ADN Bronco.

Con esa referencia histórica, la marca creó el Roadster Concept, un prototipo único que, según Ford, no llegará por el momento a producción, pero que actúa como homenaje a la esencia que definió al modelo original. La sencillez fue siempre su mayor atractivo: no necesitaba neumáticos sobredimensionados, suspensiones elevadas ni accesorios llamativos para transmitir el espíritu de libertad y aventura.

Este vehículo experimental busca trasladar esa filosofía a la actualidad. Según Ford, encarna la idea de “aventura a cielo abierto”, evocando la sensación de cabalgar, remar en kayak o montar en bicicleta. Esa conexión con la naturaleza y el aire libre sigue siendo uno de los pilares de la identidad Bronco y se enlaza con el lema que hoy acompaña al modelo: Espíritu Indomable.

Menos es más: simplicidad con propósito

El proyecto se desarrolló bajo un principio claro: despojar al Bronco de sexta generación de todo lo innecesario para acercarse al roadster de 1966. Ford explica que el reto consistió en preguntarse una y otra vez “¿qué más se puede quitar?”. Con esa premisa, los asientos fueron reducidos a lo esencial, el piso se despejó para reforzar la funcionalidad y en la parte trasera se añadió un compartimento de carga utilitario inspirado en el modelo clásico.

El exterior también refleja esa intención, con rines maquinados, una tapa de batea abatible con el nombre FORD estampado en el metal y defensas diseñadas para evocar la silueta del Bronco original. Para Ford, la sexta generación ya ofrecía una base sólida, pero este prototipo permitió explorar hasta dónde podía llevarse la idea de simplificar sin perder carácter.

Ford insiste en que el diseño de un vehículo no termina al salir de fábrica, sino que comienza en manos de los usuarios. La personalización ha sido parte fundamental de la historia del Bronco y este concepto refuerza esa visión.

El Roadster Concept no anticipa un modelo de producción, sino que funciona como un ejercicio de diseño que pone en perspectiva seis décadas de historia. Con él, Ford busca resaltar la filosofía que dio origen al Bronco y que aún está presente en la actualidad: un vehículo pensado para la aventura, cuya esencia se refleja tanto en lo que ofrece como en lo que decide mantener simple.

