Cupra Formentor PHEV 2027: precio, motor, autonomía y equipo en Colombia

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Tren motor

Cupra presentó el nuevo Formentor PHEV (plug-in hybrid electric vehicle o vehículo híbrido eléctrico enchufable, en español) equipado con un motor turbo de 1.5 litros y una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades tipo DSG (Direct-Shift Gearbox).

El tren motor híbrido enchufable permite que el nuevo Cupra Formentor entregue una potencia de 201 caballos, en el rango de entre las 4.000 y las 6.000 rpm, y hasta 350 Nm de torque, entre las 850 y las 4.000.

Híbrido enchufable

El nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable regresa al país equipado de un tren motor capaz de cargar su batería, de 25,8 kWh de capacidad, en dos horas y 30 minutos, cuando se carga mediante corriente alterna a 11 kW. Usa un puerto de carga Tipo 1.

Vale la pena señalar que cuando la batería está completamente cargada, el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable entrega una autonomía de entre 117 y 126 kilómetros en modo 100 % eléctrico.

Equipo interior

Dentro de la cabina del Cupra Formentor PHEV se instaló un sistema multimedia compuesto por un radio con pantalla táctil de 12,9”, con conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, un punto de carga inalámbrico para celular, panel de instrumentos digital de 10,25”, iluminación interior LED, sistema de sonido firmado por Sennheiser -390W, 11 bocinas y un subwoofer), entre otros.

Exterior y precio

En su exterior, el Cupra Formentor PHEV cuenta con rines de 18” de aleación ligera, barras brillantes en el techo, techo panorámico eléctrico, cuerpo lumínico en tecnología LED y faros antiniebla delanteros y traseros.

El precio del nuevo Cupra Formentor PHEV 2027 es de COP 173.000.000 e incluye el cargador. La marca preparó un precio de COP 170.000.000 para quienes financien el vehículo a través de Porsche Movilidad.

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Seguridad

Parte del equipo de seguridad que Cupra incluyó en el Formentor PHEV que ya está disponible en las vitrinas de la marca a nivel nacional, se encuentran diez bolsas de aire, asistente de colisión frontal con frenado de emergencia, anclajes Isofix, detector de punto ciego, ESC, alerta de tráfico cruzado y sistema de advertencia de salida, asistente de cambio de carril, indicador de presión de los neumáticos, entre otros.