Distancia mínima entre carros en carretera: cuántos metros exige la ley y cómo calcularla

Mantener una distancia adecuada entre vehículos no es solo una recomendación de seguridad vial, es una obligación legal. El Artículo 108 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece cuántos metros deben separar a dos carros que circulan uno detrás del otro en el mismo carril, y deja claro que esa distancia debe ajustarse a las condiciones reales de la vía.

La norma busca reducir colisiones por alcance, uno de los accidentes más frecuentes en carretera.

¿Cuántos metros exige la ley?

El Artículo 108 define la separación mínima entre vehículos según la velocidad de circulación:

Hasta 30 km/h: mínimo 10 metros .

Entre 30 y 60 km/h: mínimo 20 metros .

Entre 60 y 80 km/h: mínimo 25 metros .

Desde 80 km/h en adelante: mínimo 30 metros, o la distancia que indique la autoridad competente.

Estas cifras son el piso legal. Es decir, la distancia no puede ser menor a la establecida para cada rango de velocidad.

No es una distancia fija: depende de las condiciones

La misma norma aclara que el conductor debe tener en cuenta factores que pueden afectar la capacidad de frenado del vehículo, como:

el estado del suelo (seco, mojado o con gravilla),

la humedad ,

la visibilidad ,

el peso del vehículo ,

y cualquier otra condición que incremente el riesgo.

Por eso, aun cumpliendo los metros mínimos, el conductor está obligado a mantener una distancia prudente si las condiciones lo exigen.

Cómo calcular la distancia en la práctica: la regla de los tres segundos

Medir metros exactos mientras se conduce no siempre es fácil. Por eso, en seguridad vial se utiliza un método práctico conocido como la regla de los tres segundos, que ayuda a mantener una separación segura sin necesidad de cálculos complejos.

Funciona así:

Identifique un punto fijo en la vía (una señal, un árbol, un poste). Cuando el vehículo de adelante pase ese punto, cuente “mil uno, mil dos, mil tres”. Su vehículo debe llegar a ese punto después de completar los tres segundos.

Si llega antes, la distancia es insuficiente. Si llega después, la separación es adecuada.

Este método no reemplaza la ley, pero ayuda a cumplirla, especialmente a velocidades medias y altas.

¿Cuándo aumentar aún más la distancia?

La regla de los tres segundos es una referencia mínima. Se recomienda ampliarla cuando:

llueve o la vía está húmeda,

hay neblina o baja visibilidad,

se conduce de noche,

el vehículo es pesado o va cargado,

o se circula por pendientes pronunciadas.

En estas situaciones, aumentar a cuatro o cinco segundos reduce de forma significativa el riesgo de colisión.

