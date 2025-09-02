Esta es la moto más vendida en lo que va de 2025

Fábrica de AKT en Envigado, Antioquia. Foto: Cortesía - AKT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe correspondiente al registro de motos nuevas en Colombia durante agosto de 2025. Según el reporte, en ese mes se matricularon 94.984 motocicletas nuevas en Colombia.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2025, la industria de motocicletas en Colombia registra un crecimiento del 35,20%, con un promedio mensual de 87.180 unidades matriculadas. Esta dinámica refleja el fuerte impulso que mantiene la demanda en el país.

Solo en agosto, las preferencias de los compradores se concentraron en las motos de 101CC a 125CC, que representaron el 48,69% del mercado, seguidas por el segmento de 151CC a 200CC, con un 24,67%.

Le recomendamos leer: Venta de carros en Colombia: marcas y modelos más vendidos en agosto de 2025

Motos más vendidas en agosto de 2025

En dicho mes, AKT, Bajaj y Suzuki se consolidaron como las marcas con mayor número de registros en el país. AKT lideró el mercado con una participación del 16,52%, manteniendo su posición en la preferencia entre los colombianos.

El top 3 de líneas (modelos) de motocicletas con más registros en Colombia en agosto de 2025 fue el siguiente:

AK125 NKD EIII de AKT: 7.055 unidades, con una participación del 7,43% del mercado. CT100 ES Spoke de Bajaj: 3.745 unidades, equivalentes al 3,94%. GPD155-A (NMAX155) de Yamaha: 3.506 unidades, con el 3,69% del total del mercado.

La moto más vendida en Colombia durante 2025

La AK125 NKD de AKT reafirma su liderazgo como la motocicleta más vendida en Colombia, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2020. Según Juan Esteban Huertas, director comercial de AKT, este éxito se debe a su relación calidad-precio, a las actualizaciones constantes del modelo y al trabajo coordinado entre diferentes áreas de la empresa. También resalta que la amplia disponibilidad en los puntos de venta, el acceso a repuestos a nivel nacional y las estrategias de comunicación han fortalecido su presencia en el mercado.

Huertas agrega que, al ser la moto más vendida en Colombia, la compañía tiene la responsabilidad de cuidar cada detalle. Para ello realizan evaluaciones permanentes de desempeño, tanto internas como con el apoyo de firmas externas, lo que les permite medir la satisfacción de los clientes y tomar decisiones oportunas cuando es necesario.

La NKD 125, perteneciente a la línea SL, está pensada para un uso urbano, con un buen rendimiento en asfalto y gran funcionalidad en entornos citadinos. Entre sus mejoras recientes se incluyen una farola multifocal con franja LED de luz diurna y posapiés extendidos que aportan mayor comodidad. Está equipada con un motor de 124 cc que desarrolla 10,34 caballos de fuerza a 8.000 rpm y un torque máximo de 9,3 Nm a 7.000 rpm. Su precio en el mercado colombiano es de $4.590.000 y, en lo corrido del año, acumula 53.895 unidades vendidas.

De acuerdo con Huertas, la estrategia de AKT se fundamenta en escuchar de manera activa a los consumidores colombianos, lo que impulsa la actualización de productos sin perder la esencia de la marca. Esta dinámica se refleja tanto en el portafolio actual como en el desarrollo de nuevas referencias.

En 2024, AKT alcanzó un récord de ventas y consolidó su presencia en 20 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Para los próximos años, la empresa proyecta mantener esta tendencia de crecimiento. Según Huertas, la constante actualización de procesos y productos en conjunto con los proveedores permite cumplir con las regulaciones locales y ofrecer modelos que contribuyen al progreso de los colombianos.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.