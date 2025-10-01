Logo El Espectador
Estas fueron las motos más vendidas en Colombia durante septiembre de 2025

Durante septiembre de 2025 se registraron 102.831 motocicletas nuevas en Colombia.

En Dos Ruedas
01 de octubre de 2025 - 05:03 p. m.
Foto: freepik
La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas correspondiente a septiembre de 2025. Durante este mes se matricularon 102.831 unidades, cifra que refleja un crecimiento del 50,11% frente al mismo mes de 2024. En comparación con agosto de 2025, el mercado también registró un comportamiento positivo, con un incremento del 8,26%.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la industria alcanzó un crecimiento del 36,95% frente al mismo periodo del año pasado, con un promedio mensual de 88.919 motocicletas nuevas registradas.

En cuanto a las preferencias de los compradores, el informe destaca que la mayor demanda se concentró en el segmento de 101 cc a 125 cc, que representó el 49,54% del total de registros. Le siguió el rango de 151 cc y 200 cc, con una participación del 25,04%.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

En el análisis por marcas, Fratelli fue la de mayor crecimiento dentro del Top 10, con un aumento del 195,61% en septiembre de 2025 frente al mismo mes del año anterior. Le siguieron Hero (166,65%), Bajaj (66,42%) y Honda (58,20%).

En cuanto a los modelos más matriculados durante septiembre, el ranking estuvo liderado por:

  1. AK125 NKD EIII – AKT: 7.207 unidades, equivalente al 7,01% del mercado.
  2. GPD155-A (NMAX 155) – Yamaha: 4.512 unidades, con una participación del 4,39%.
  3. CT100 ES Spoke – Bajaj: 4.223 unidades, que representan el 4,11% del mercado.

Departamentos y municipios con más motos registradas

Durante septiembre de 2025, los mayores registros de motocicletas nuevas se concentraron en tres departamentos: Cundinamarca (18,74%), Antioquia (16,30%) y Valle del Cauca (10,29%). En conjunto, estas tres regiones representaron el 45,33% del total del mercado nacional.

En el análisis por municipios, el informe destacó los siguientes como los de mayor número de matrículas de motocicletas nuevas en septiembre de 2025:

  • Sabaneta (Antioquia): 7.882 unidades, equivalente al 7,67% del total.
  • Funza (Cundinamarca): 5.900 unidades, con una participación del 5,74%.
  • El Cerrito (Valle del Cauca): 4.488 unidades, que representan el 4,48% del total.

