Estas fueron las motos más vendidas en Colombia durante septiembre de 2025

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco presentaron el informe de registros de motocicletas nuevas correspondiente a septiembre de 2025. Durante este mes se matricularon 102.831 unidades, cifra que refleja un crecimiento del 50,11% frente al mismo mes de 2024. En comparación con agosto de 2025, el mercado también registró un comportamiento positivo, con un incremento del 8,26%.

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, la industria alcanzó un crecimiento del 36,95% frente al mismo periodo del año pasado, con un promedio mensual de 88.919 motocicletas nuevas registradas.

En cuanto a las preferencias de los compradores, el informe destaca que la mayor demanda se concentró en el segmento de 101 cc a 125 cc, que representó el 49,54% del total de registros. Le siguió el rango de 151 cc y 200 cc, con una participación del 25,04%.

Las marcas y modelos de motos más vendidos en Colombia

En el análisis por marcas, Fratelli fue la de mayor crecimiento dentro del Top 10, con un aumento del 195,61% en septiembre de 2025 frente al mismo mes del año anterior. Le siguieron Hero (166,65%), Bajaj (66,42%) y Honda (58,20%).

En cuanto a los modelos más matriculados durante septiembre, el ranking estuvo liderado por:

AK125 NKD EIII – AKT: 7.207 unidades, equivalente al 7,01% del mercado. GPD155-A (NMAX 155) – Yamaha: 4.512 unidades, con una participación del 4,39%. CT100 ES Spoke – Bajaj: 4.223 unidades, que representan el 4,11% del mercado.

Departamentos y municipios con más motos registradas

Durante septiembre de 2025, los mayores registros de motocicletas nuevas se concentraron en tres departamentos: Cundinamarca (18,74%), Antioquia (16,30%) y Valle del Cauca (10,29%). En conjunto, estas tres regiones representaron el 45,33% del total del mercado nacional.

En el análisis por municipios, el informe destacó los siguientes como los de mayor número de matrículas de motocicletas nuevas en septiembre de 2025:

Sabaneta (Antioquia): 7.882 unidades, equivalente al 7,67% del total.

Funza (Cundinamarca): 5.900 unidades, con una participación del 5,74%.

El Cerrito (Valle del Cauca): 4.488 unidades, que representan el 4,48% del total.

