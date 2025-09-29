Honda presenta la WN7, su primera moto 100 % eléctrica

Esta moto surge directamente del prototipo EV Fun Concept, exhibido en el EICMA 2024 de Milán. Foto: Honda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Honda dio un paso decisivo hacia la movilidad sostenible con la presentación de la WN7, su primera moto 100 % eléctrica. El anuncio se realizó en Europa y marca el inicio de una nueva etapa para la compañía, que tiene previsto iniciar las primeras entregas del modelo en 2026.

Esta moto surge directamente del prototipo EV Fun Concept, exhibido en el EICMA 2024 de Milán. En apenas un año, la marca logró convertir aquel ejercicio de diseño en una moto lista para producción, manteniendo gran parte de las líneas y el espíritu que anticipó en el salón italiano.

La apuesta por la WN7 no es un hecho aislado. De acuerdo con Honda, la compañía trabaja con la meta de alcanzar la neutralidad de carbono en todos sus productos y operaciones para 2050. En el caso de las motocicletas, el objetivo es que toda la gama sea libre de emisiones hacia 2040.

El significado de WN7

El nombre del modelo encierra parte de la filosofía de Honda. La “W” proviene del concepto de desarrollo Be the Wind (Sé el viento), la “N” hace referencia a su estilo Naked, y el número 7 indica la clase de salida que le corresponde.

Con la WN7, la marca japonesa condensa más de 75 años de experiencia en ingeniería de motocicletas, pero trasladados ahora al terreno eléctrico. Para Honda, 2024 marca el punto de partida en la expansión global de su portafolio de vehículos eléctricos, y esta naked se convierte en el primer modelo de batería fija orientado al segmento Fun.

El fabricante destaca que la WN7 ofrecerá una conducción suave, silenciosa y fluida, atributos imposibles de reproducir en un motor de combustión.

Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre las baterías de los carros eléctricos

Diseño y características de nueva moto eléctrica de Honda

La Honda WN7 llega al mercado como una naked eléctrica de 217 kilogramos, con un diseño que apuesta por líneas futuristas y minimalistas. En la parte frontal sobresale un faro horizontal enmarcado por luces secundarias, lo que refuerza su carácter tecnológico. El conjunto se completa con un carenado bitono y un sillín casi plano con espacio suficiente para dos ocupantes.

Según el fabricante, el chasis ha sido desarrollado para integrar la batería como pieza central de la estructura, optimizando la rigidez y el reparto de pesos. A bordo, el piloto encontrará una pantalla TFT de 5 pulgadas, encargada de mostrar información destacada como la velocidad, el nivel de carga, la temperatura y la hora.

Honda ofrecerá la WN7 en dos configuraciones de potencia: una variante limitada a 11 kW, pensada para quienes requieren un acceso más sencillo, y otra con 18 kW, que promete sensaciones cercanas a las de una motocicleta de 600 cc gracias a un torque estimado en 100 Nm.

Aunque la marca aún no ha revelado la capacidad exacta de la batería de ion-litio, sí confirmó que el modelo alcanzará más de 130 kilómetros de autonomía en ciclo mixto. En cuanto a recarga, con un Wallbox doméstico de 6 kVA será posible recuperar la batería del 0 al 100 % en menos de tres horas. En carga rápida, bastarán 30 minutos para pasar del 20 al 80 %.

Se espera que Honda anuncie el precio oficial de la WN7 en los próximos meses, antes de iniciar su venta en el mercado europeo.

🚗🚗🚗 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Autos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.