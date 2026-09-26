Toyota GR Yaris. / César Arboleda. Foto: Toyota GR Yaris.

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Cabina

Dentro del habitáculo del nuevo GR Yaris se encuentra un panel de instrumentos con 12,3 pulgadas. Otra pantalla, de 8”, funge como centro multimedia y ofrece conectividad inalámbrica con Apple Carplay y por cable con Android Auto. Su sistema de audio incluye ocho parlantes firmados por JBL.

Así mismo, Toyota instaló asientos deportivos tipo cubo en el nuevo GR Yaris los cuales fueron diseñados para promover la sujeción lateral aún en condiciones deportivas. Sobresale también el nuevo volante deportivo firmado por GR, el cual suma calefacción, está tapizado en cuero y que ahora es más compacto y ergonómico.

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Nuevo Toyota GR Yaris en Colombia: precio, potencia y características. / César Arboleda.

Corazón y chasis

Toyota instaló como corazón del nuevo GR Yaris un bloque turbocargado y tricilíndrico de 1.6 litros con especificaciones como distribución de válvulas variable inteligente Dual VVT-i, sistema de inyección mixta directa e indirecta D4-S, entre otros. El propulsor permite que el compacto deportivo del fabricante japonés entregue una potencia de 296 caballos, a las 6.500 rpm, y hasta 400 Nm de torque, a partir de las 4.600 rpm.

No hay que pasar por alto que una de las mayores novedades del GR Yaris se concentra en su chasis. El compacto deportivo se fue desarrollado sobre una variante híbrida de la plataforma global TNGA. Su techo de fibra de carbono mejora su comportamiento en viraje y favorece a su relación peso-potencia.

Transmisión

El tren motor del nuevo Toyota GR Yaris que llegó a Colombia se complementa con una transmisión manual inteligente (iMT) de seis marchas con reversa. De igual forma, la marca explicó que fue configurada para garantizar cambios de marcha “ultra rápidos” sin poner en juego la estabilidad del chasís. Su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 5.2 segundos.

Tracción Integral GR-Four

Vale la pena señalar que algunas de las más complejas competencias del mundo automotor son el escenario de prueba de Toyota para sus vehículos GR. Por eso, un ícono del Rally como el GR Yaris equipa el sistema de tracción total inteligente GR-Four, configurado con tres modos de repartición de tracción: Normal (60:40), Modo Track (distribución automática) y Modo Gravel (53:47)

Este sistema de tracción total cuenta con diferenciales delantero y trasero tipo Torsen y su diseño distribuye la fuerza del motor de forma instantánea. Esta configuración es clave en el rendimiento deportivo del vehículo, permitiendo, por ejemplo, aceleraciones tempranas y estables en curva.

Toyota GR Yaris. / César Arboleda. Foto: Toyota GR Yaris.

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Seguridad y precio

El nuevo Toyota GR Yaris incluye el Toyota Safety Sense 3.0, un sistema de seguridad que incluye sistema de precolisión, control crucero adaptativo a altas velocidades, alerta de salida de carril, asistencia de trazado de línea, luces altas automáticas, monitoreo de punto ciego, seis bolsas de aire, entre otros.

Toyota GR Yaris se vende en Colombia a un precio de COP 219.000.000. La marca anunció que una variante con caja automática llegaría al país entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

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