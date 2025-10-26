Expo2Ruedas, punto de encuentro para los amantes de las motos

KTM y CF Moto presentaron versiones para los amantes del enduro y el “touring”. Foto: Cortesía

El rugido de los motores volvió a sentirse en Bogotá. Durante cuatro días, la capital del país se convirtió en el punto de encuentro de los amantes de las motocicletas con la llegada de Expo2Ruedas 2025, una cita que cada año gana más fuerza y confirma que Colombia es uno de los mercados más vibrantes del continente. Desde el jueves, durante cuatro días, en los pabellones de Corferias se respiró velocidad, diseño e innovación: un recorrido entre potentes máquinas, accesorios de lujo, repuestos de precisión y la presencia de importadores llegados desde diversas partes del mundo.

La muestra fue un reflejo de cómo el universo motero está cambiando. Las motos eléctricas se robaron las miradas, no solo por su tecnología sino por la apuesta hacia una movilidad más limpia. Desde scooters compactos hasta motocicletas de enduro y de calle listas para la aventura, la variedad fue protagonista, con propuestas frescas y sostenibles, especialmente desde China.

Expo2Ruedas no solo fue una muestra de productos: ofreció una experiencia completa. Los visitantes pudieron probar simuladores, conocer innovaciones de seguridad y disfrutar de un centro de experiencias diseñado para sentir, escuchar y vivir la pasión que despierta el mundo de las dos ruedas. Además hubo dos pistas de test drive. Bogotá, una vez más, demostró que su motor no se apaga: late al ritmo de la velocidad, la innovación y la libertad. Según cifras de Fenalco y la ANDI, entre enero y agosto de 2025 el mercado de motocicletas registró un incremento del 35,2 % en nuevas matrículas frente al mismo período del año anterior, demostrando que el mundo de las dos ruedas sigue en crecimiento.

Entre tanta oferta, estas fueron algunas de las novedades más destacadas. Desde India, Royal Enfield sorprendió con la Bear 650, la primera motocicleta ensamblada por completo en Colombia, un modelo scrambler inspirado en la histórica carrera Big Bear Run de 1960. Con 47 HP, 214 kg y un diseño retromoderno, combina ingeniería moderna con el ADN clásico de la marca, ideal para la ciudad y los caminos sin asfalto.

Para lo más amantes del off-road, KTM elevó la adrenalina con la 1390 Super Adventure S, diseñada para la aventura con motor bicilíndrico de 1.350 cc y 170 HP, y la 690 Enduro R 2026, una dual-sport para los apasionados del off-road, con motor monocilíndrico de 693 cc y 79 HP. Por su parte, Gasgas presentó la EC 300 GP 2026, una moto de enduro de alto rendimiento, mientras que Husqvarna llevó su elegante Vitpilen 801 2025, con motor bicilíndrico de 799 cc y diseño minimalista.

Desde Italia, MV Agusta mostró la poderosa Brutale RR, un ícono de ingeniería artesanal y estética agresiva, y Cfmoto sorprendió con la 700MT 2026 y la 675NK, motocicletas touring y naked que combinan tecnología, confort y rendimiento. Además, presentó su colección de boutique, con prendas y accesorios para los aventureros.

BMW Motorrad ofreció una experiencia inmersiva con modelos icónicos como la R 1300 GS, la reina de las grandes enduros de viaje, y la clásica R12, personalizable y con motor bóxer de 1.170 cc. Pasando a otro segmento, Harley-Davidson presentó la Sportster S 2025, equipada con motor Revolution Max 1250T de 1.252 cc, 121 HP y 125 Nm de torque. Su diseño minimalista, escape alto y posición deportiva busca ser protagonista del segmento, lista para conquistar tanto la ciudad como la carretera.

En cuanto a la movilidad eléctrica. Uno de los lanzamientos más llamativos fue la TVS iQube, un scooter pensado para el ritmo real de las ciudades, con batería de iones de litio de 3,4 kWh, potencia máxima de 4,6 kW, torque de 140 Nm y autonomía hasta de 100 km en modo ECO, alcanzando velocidades hasta de 78 km/h. Su cargador convencional permite recargarlo desde cualquier toma doméstica y su costo operativo es cercano a COP $3.000 por cada 100 km. Además, incorpora TVS SmartXonnect con pantalla TFT de 7”, navegación en tiempo real, diagnóstico del vehículo, alertas antirrobo y modos de manejo personalizables, garantizando una conducción segura, práctica y eficiente.

Expo2Ruedas 2025 no solo mostró productos, sino que ofreció una experiencia completa: simuladores, zonas de prueba y un centro de experiencias inmersivo permitieron a los asistentes sentir, escuchar y vivir la pasión por las dos ruedas. Bogotá, una vez más, demostró que su motor no se apaga: late al ritmo de la velocidad, la innovación y la libertad.