Farizon: la nueva marca de carros eléctricos que llegó a Colombia

Farizon, la marca de vehículos del grupo Geely Holding llegó a Colombia con el respaldo del Grupo Vardí, empresa que localmente representa marcas como Chery, Nissan y Deepal. Se trata de eléctricos comerciales, que desembarcan de la mano de un ecosistema de infraestructura, conectividad y soporte operativo.

Según la empresa, la llegada de Farizon a Colombia “marca el inicio de una nueva categoría de movilidad: flotas que vienen con todo lo necesario para operar con eficiencia desde el día uno”.

El portafolio de la marca de origen chino cuenta con tres modelos. El primero de estos es la VAN V6E, fabricado para logística urbana y distribución liviana. Este vehículo cuenta con 210 kilómetros de autonomía y 1.150 kg de vida útil.

El segundo de los vehículos que Farizon trae a Colombia es la SuperVan. Para este caso, el fabricante pensó en un vehículo de trabajo para operaciones de mayor volumen que la VAN V6E. Ofrece 420 kilómetros de autonomía 11 metros cúbicos de capacidad, 16 sistemas de seguridad activa y sistema de cámaras 360°.

El portafolio de la marca china se complementa con el Camión H9. Esta opción esta diseñada para rutas regionales e intermunicipales. Su autonomía es de 230 kilómetros, tiene una carga útil de 4.075 kg y cuenta con frenado autónomo.

La propuesta del Grupo Vardí con esta marca es ofrecer soluciones integrales para electrificar operaciones productivas. Así, las empresas que deseen adquirir estos productos contarán con instalación de infraestructura de carga, pública o privada, software inteligente de gestión de flota en tiempo real, financiación estructurada con soporte internacional, entre otros.

Vale la pena señalar que la marca propone una formula de rentabilidad, que incluye que sus clientes cuenten con, por ejemplo, retorno de inversión (ROI) hasta en menos de 24 meses y reducción hasta del 60 % en costos operativos frente a vehículos a combustión.