Inchcape y su apuesta por GWM para reforzar su presencia en el mercado colombiano

Great Wall Motors se suma a las marcas Suzuki, Subaru y Mercedes-Benz, que ya tienen presencia permanente en este espacio.

Inchcape Colombia anunció la incorporación de Great Wall Motors (GWM) a su Centro de Experiencia en Usaquén Plaza, ubicado sobre la Carrera Séptima en Bogotá. Con esta apertura, el espacio completa su oferta con la presencia de la marca china, que exhibirá su portafolio completo de vehículos, incluyendo SUVs, modelos urbanos, camionetas de lujo y de trabajo con opciones de motorización híbrida y eléctrica.

GWM se suma así a las marcas Suzuki, Subaru y Mercedes-Benz, que ya tienen presencia permanente en este espacio, mientras que otras como Citroën, Seres, Jaguar y Land Rover harán parte de una exhibición rotativa.

Durante la inauguración, Ricardo Orozco, director retail de Inchcape Colombia, explicó que el proyecto representó una inversión superior a los $3.000 millones. Señaló además que la compañía se encuentra consolidando su séptimo centro de experiencia en el país y proyecta cerrar 2025 con un total de 12 espacios de este tipo.

“El potencial de Great Wall Motors es considerable y se espera alcanzar este año unas 800 unidades vendidas en Colombia, con la posibilidad de triplicar esa cifra en 2026 gracias a la tecnología, el diseño y la diversidad de configuraciones que ofrece la marca”, afirmó Orozco.

El directivo indicó que el centro de Usaquén Plaza podría recibir entre 500 y 600 visitantes mensuales, con una expectativa de ventas de alrededor de 100 vehículos cada mes entre las diferentes marcas exhibidas. “La compañía tiene presencia en más de 40 países y, en América, opera en 14 mercados representando cerca de 40 marcas. En ese contexto, Colombia se ha consolidado como un mercado estratégico, con una participación aproximada del 10% en el sector automotor”, sostuvo.

Orozco puntualizó que la meta de la compañía es duplicar esa participación hacia 2030, un objetivo que se alcanzará no solo mediante el crecimiento de las marcas actuales, sino también con la incorporación de nuevas marcas al país.

El portafolio de Great Wall Motors en el Centro de Experiencia incluye:

ORA 03 : disponible en dos versiones 100 % eléctricas.

POER : pick up diseñada para trabajo y uso recreativo.

HAVAL H7 : SUV híbrida que combina eficiencia y desempeño.

Jolion Pro HEV : SUV híbrida orientada a la movilidad familiar.

TANK 500 HEV: todoterreno equipado con sistema 4x4 inteligente, bloqueo de diferencial trasero, caja reductora y chasis en escalera.

Un modelo de experiencia y sostenibilidad en la movilidad

Inchcape diseñó el Centro de Experiencia de Usaquén Plaza como un referente para sus futuros espacios en el país. El lugar ofrecerá asesoría en financiación, retoma de vehículos usados a través de Inchcape Usados, venta de accesorios y una sala de entrega para quienes adquieran un vehículo.

Según Héctor Corredor, managing director de Inchcape Colombia, este centro es una apuesta por redefinir la relación de las personas con el mundo automotor. “La sostenibilidad es un eje central y que el espacio se proyecta como un HUB de movilidad consciente, en el que los visitantes pueden conocer las tecnologías disponibles en el portafolio de la compañía”, añadió.

La estrategia de sostenibilidad de Inchcape se desarrolla en cuatro pilares:

Planet : orientado a la reducción de emisiones de CO₂ y a la oferta de vehículos a gasolina, híbridos y eléctricos de marcas como Great Wall Motors, Subaru, Mercedes-Benz, Smart, Seres, Jaguar, Land Rover, Suzuki y Citroën.

People : enfocado en promover un entorno laboral seguro, inclusivo y diverso.

Practices : busca involucrar a clientes, empleados, proveedores y comunidades en la definición y evaluación de los compromisos de sostenibilidad y gobernanza.

Places: concibe la movilidad como un bien social que puede mejorar la calidad de vida de las comunidades. En este marco, la compañía prepara un programa de educación en seguridad vial dirigido a niños de sectores vulnerables entre 7 y 9 años, que se implementará en los próximos meses.

