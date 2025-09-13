Kia: “El IVA del 5 % ha sido clave para acelerar la adopción de tecnologías limpias”

Resume e infórmame rápido

Con 19.627 unidades matriculadas entre enero y agosto de 2025, Kia se ubica como la marca de carros más vendida en Colombia. Su participación del mercado es del 13,1 % y cuando se compara la cifra de ventas de este año con las de 2024, encontramos que el fabricante coreano registra una variación del 41 % (13.921), la más alta dentro del “top cinco”.

Así, en el 2025 Kia recoge los frutos de sus más recientes años anteriores. Primero renovaron el lenguaje visual de sus productos; luego incluyeron híbridos; les siguieron eléctricos de todo tipo, de diferentes tamaños y precios. Enriquecieron su oferta hasta tener uno de los portafolios más completos en el país. Próximamente llegará Tasman, su primera pick-up, y así abarcarán prácticamente cada frente del mercado.

Camila Márquez es la directora de mercadeo de Kia en Colombia. En diálogo con El Espectador, habló sobre el presente de la marca, los resultados que hoy los ubican como la segunda más vendida en el país, su preparación para la próxima edición del Salón del Automóvil de Bogotá y las reacciones del fabricante a un posible aumento en el IVA a híbridos y eléctricos.

¿Cómo ha sido este año para KIA Colombia, que ha tenido unos resultados sobresalientes?

Ha sido un año espectacular y debemos mirar hacia atrás. Porque en algo más de dos años pasamos de ser la quinta marca más vendida en Colombia, a llegar a ser la primera. En términos de “market share” pasamos de 7.3 a 13.1 % acumulado a cierre de agosto, lo que nos pone en el liderazgo de la industria automotriz. En lo que va del año hemos vendido 19.608 vehículos… este es el resultado de una transformación que comenzó cuando cambiamos la marca. También del cambio en el portafolio, con modelos estrella en los segmentos que más crecen. Tenemos opciones para diferentes audiencias: desde el K3, la Sportage híbrida, el EV5, hasta la nueva KIA Tasman que lanzaremos próximamente.

¿Por qué decidieron lanzar una pickup, Tasman, y cómo se preparó la marca para este segmento?

La preparación para la Tasman viene de muchos años de experiencia. KIA ha producido vehículos tácticos para ejércitos en el mundo, así que la robustez no es nueva para nosotros. Hemos invertido mucho en investigación y desarrollo, y nos sentimos muy fuertes con este lanzamiento. La Tasman llegará oficialmente al mercado colombiano el primero de octubre.

Como marca líder, ¿qué cambios han notado en el perfil del consumidor colombiano?

Vemos un consumidor más informado y exigente, que busca eficiencia, bajas emisiones, valor total y no solo precio. Por ejemplo, hay una gran preferencia por las SUVs, pero también por híbridos y eléctricos. La demanda por disponibilidad inmediata, postventa transparente y servicios digitales ha crecido. Hoy el cliente ya no decide solo en la vitrina, sino que evalúa el valor total del vehículo en toda su vida útil. En eléctricos, por ejemplo, la autonomía es fundamental. Tenemos modelos que dan hasta 555 Km por carga. Además, incluimos un “wallbox” gratis con cada compra, para que puedan cargar desde casa. También tenemos alianzas con Dielco para ampliar la red pública de carga en todo el país.

Hablemos del IVA del 5 % para vehículos eléctricos e híbridos. ¿Qué beneficios ha traído y qué podría pasar si lo aumentan?

El IVA del 5 % ha sido clave para acelerar la adopción de tecnologías limpias. Ha hecho que los vehículos sean más asequibles y que la gente tome decisiones informadas. Si se sube al 19 %, sin duda afectaría esa curva de adopción y podría posponer decisiones de compra. Nuestra posición es clara: la hibridación es el paso natural hacia la electrificación y cortar ese paso afectaría al mercado.

Se acerca el Salón del Automóvil de Bogotá ¿les gusta uno cada año? ¿qué novedades tendrán?

Somos partidarios de un salón cada año. De hecho, el año pasado tuvimos unos 1.080 pedidos y este año esperamos superar esa cifra. Entre las novedades de este año tendremos un nuevo eléctrico y activaciones en referencias como Tasman.

¿Con cuántas unidades espera KIA cerrar el año? ¿Seguirán siendo líderes?

Esperamos cerrar entre 32.000 y 34.000 unidades, lo que nos dejaría con una participación de mercado de entre 13 y 14 % y un crecimiento de entre 30 y 40 %. Eso significaría cerca de 10.000 unidades vendidas en los tres meses que quedan del año. La meta es clara: mantener el liderazgo.