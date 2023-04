Kit de carretera reglamentario: ¿qué debe tener y por qué lo pueden multar?

Los conductores deben tener al día todo su equipo de seguridad para viaje en carretera, si no recibirán una multa de 15 salarios mínimos diarios.

Ha llegado una de las épocas del año, donde los colombianos aprovechan para viajar a distintos destinos del territorio nacional. Según el Ministerio de Transporte, se estima que más de 10 millones de autos se movilizan durante la Semana Mayor. Por lo tanto, es importante que los conductores cumplan un mínimo de elementos para la prevención y seguridad contra accidentes y otras eventualidades.

De acuerdo con el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedido en 2002, “ningún vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo”:

Un gato que pueda levantar el vehículo.

Una cruceta que tenga las medidas ideales para la llanta del vehículo.

Dos señales de carretera en forma de triángulo y hechas de material reflectivo. Aprovisionadas además de soportes para que puedan ser colocadas en forma vertical o en también pueden ser lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor en buen estado y recargado.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Una caja de herramienta básica, que como mínimo debe contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

Una llanta de repuesto en perfecto estado.

Una linterna.

Usted puede conseguir un kit de carretera desde $45.000 en adelante, todo dependerá de la marca, calidad y el número de objetos que incluye.

¿Qué debe contener el botiquín?

El botiquín vehicular es necesario para brindar primeros auxilios a heridas o afectaciones leves que se puedan presentar durante el trayecto. Es importante tener en cuenta que si se llega a tratar de una lesión de gravedad, que requiera intervención o procedimientos de profundidad, se debe comunicar con las autoridades pertinentes.

En conformidad con la Cruz Roja Colombiana, el botiquín debe llevar los siguientes elementos, de los cuales muchos requieren de constante revisión y manteamiento, ya que vienen con fechas de vencimiento:

Un Alcohol antiséptico.

Un paquete de gasas.

Un paquete de curas estándar.

Una venda elástica 2″.

Un paquete de algodón.

Un paquete de bajalenguas.

Una solución salina.

Un par de guantes látex desechables.

Toallas higiénicas.

Tapabocas.

¿Qué pasa si no tengo el kit?

Si usted no lleva estos elementos necesarios para la seguridad y prevención en las vías, la Policía de Tránsito podrá multarlo con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $580.000. No obstante, su vehículo no será inmovilizado.

De igual forma, es necesario que tenga el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico mecánica al día, así como la licencia de conducir y la tarjeta de propiedad del carro.

