“La competencia nos obliga a mejorar”: BMW

El precio del BMW iX3 parte en los COP 320.000.000. Foto: ALEJANDROPINO

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La nueva generación de vehículos de BMW llegó a Colombia con el lanzamiento del iX3. El eléctrico es el primer modelo de Neue Klasse, una nueva etapa para la marca que busca mantener el “placer de conducir sin importar el sistema de propulsión” e incorpora cambios en diseño, arquitectura y tecnología.

A nivel local el iX3 fue recibido con más de 70 unidades vendidas en preventa. Una señal de aceptación al producto y a esta nueva etapa del fabricante germano. También, por supuesto, un gesto al buen momento de la marca en Colombia, donde sus matrículas crecieron un 21,7 %, pasando de 1.827 entre enero y septiembre de 2025, a 2.224 en el mismo periodo de 2026.

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Maru Escobedo es la CEO de BMW Group Latinoamérica. Durante su más reciente visita al país, habló con El Espectador sobre la estrategia regional de la marca, la llegada de nuevas tecnologías, la Neue Klasse y los retos y oportunidades que encuentran en el país frente a la llegada de nuevos competidores y tecnologías.

¿Qué representa Neue Klasse para BMW y qué papel tiene en su estrategia regional?

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Neue Klasse no es solo un modelo, sino una nueva generación de tecnologías para nuestros vehículos. En los próximos dos años lanzaremos cerca de 40 modelos con estas tecnologías a nivel mundial. No se trata únicamente de autos eléctricos, queremos ofrecer distintas opciones según las preferencias de los clientes, como pueden ser vehículos de combustión, híbridos y eléctricos.

¿Cómo ha sido la respuesta de los clientes al nuevo BMW iX3 en Colombia y América Latina?

La demanda ha sido muy buena a nivel mundial y América Latina no es la excepción. En Colombia lo lanzamos la semana pasada y hemos visto mucho interés… Confiamos en que esta respuesta se extienda a los próximos modelos que llegarán a la región.

¿A qué se debe esa aceptación?

Sigue siendo un BMW, con una experiencia de manejo que nos distingue. Además, el iX3 estrena una nueva generación de tecnologías, con una pantalla panorámica y funciones que el conductor puede personalizar. Ahora llevamos estas innovaciones a modelos como el iX3, sin reservarlas solo para los segmentos más altos.

BMW iX3 en Colombia Foto: Camo Diaz

Las marcas chinas están ganando terreno en América Latina con vehículos electrificados y tecnología a precios competitivos. ¿Cómo responde BMW a esta competencia?

La competencia nos obliga a mejorar. BMW tiene una participación importante en el segmento Premium. En Colombia también hemos ganado terreno, pese a la llegada de nuevos competidores. Neue Klasse llega en un buen momento, porque nuestra estrategia ya contempla este escenario. En cuanto a los precios, nos movemos de acuerdo con el comportamiento del segmento Premium.

Usted lideró BMW en México y Brasil, dos mercados clave para la compañía. ¿Qué aprendizajes de esos países pueden aplicarse a Colombia? ¿El país podría atraer inversiones industriales de BMW?

En México y Brasil vimos llegar nuevas marcas antes de contar con una estrategia como Neue Klasse. Colombia tiene ahora la ventaja de recibir esta nueva generación de tecnologías en medio de una competencia cada vez mayor. Por ahora, no tenemos prevista una planta en Colombia. Contamos con instalaciones en México, Brasil y Estados Unidos que nos permiten atender las necesidades de la región.

¿Qué barreras debe superar Colombia para acelerar la movilidad eléctrica?

Colombia tiene incentivos para vehículos eléctricos e híbridos, pero debería diferenciarlos mejor. Un eléctrico y un “mild hybrid” tienen características distintas en materia de emisiones y eficiencia, por lo que deberían contar con condiciones específicas. La autonomía también ha dejado de ser una barrera tan grande. El iX3 ofrece hasta 805 kilómetros, y como grupo hemos entregado más de 100.000 cargadores particulares en la región. Aun así, sería importante incentivar la instalación de más puntos de carga para darles confianza a los usuarios.

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¿Cómo trabaja BMW para reducir la huella ambiental de sus vehículos y qué planes tiene para reciclar las baterías?

Tenemos una estrategia global para alcanzar las cero emisiones netas en 2050. Trabajamos en circularidad desde la fabricación, con medidas relacionadas con los materiales, las emisiones y el uso del agua. El reciclaje de baterías depende de las condiciones de cada país. En algunos mercados se hace localmente y en otros se envían a otros lugares para su tratamiento.

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Más de Autos: BMW iX3 en Colombia: precio, autonomía, potencia y características.

¿Cuáles son sus prioridades para los próximos años en Colombia y América Latina?

Una de mis prioridades es seguir ganando participación en el segmento Premium. En los últimos seis meses hemos avanzado en ese objetivo, a pesar de la llegada de nuevas marcas. También queremos mejorar la experiencia del cliente, desde la entrega del vehículo hasta la posventa. Con nuestro concepto Retail Next buscamos que las personas se sientan cómodas tanto en las vitrinas como en los servicios de atención. Queremos que estén satisfechas con el producto y con la relación que mantienen con BMW, MINI y Motorrad.