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Leapmotor llegó a Colombia con dos SUV con hasta 1.000 km de autonomía: ¿cuánto cuestan?

La marca china llegó al país con dos vehículos híbridos de rango extendido. Precios y características.

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Nicolás Fernández
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Leapmotor C10.
Leapmotor C10.
Foto: Cortesía

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Apenas un par de días antes de la apertura del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, una nueva marca de origen chino llegó a Colombia. Se trata de Leapmotor, fabricante que incluye un portafolio vehículos con tecnologías de electrificación.

El fabricante chino nació en 2015 y actualmente tiene presencia en más de 40 mercados. Regionalmente, los vehículos de Leapmotor se comercializan en países como Brasil, Chile, Argentina y ahora Colombia.

Vale la pena señalar que Leapmotor hacer parte del grupo Stellantis -al que también pertenecen marcas como Peugeot, Jeep, Fiat, RAM, entre otros- y localmente cuenta con la representación de Astara.

Llegó con dos nuevos vehículos

La presentación de Leapmotor en Colombia estuvo acompañada con la develación de los dos primeros productos que la firma comercializará localmente: las B10 y C10, ambos, vehículos con tecnología de propulsión de rango extendido.

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Leapmotor B10.
Leapmotor B10.
Foto: Cortesía

El Leapmotor B10 REEV funciona con un motor generador a gasolina de 1.5 litros y una batería LFP de 18,8 kWh. El vehículo pertenece al segmento C y anuncia una autonomía combinada de hasta 900 kilómetros. Su equipo incluye siete bolsas de aire, 16 Adas, rines de 18”, Android Auto y Apple Carplay, ente otros.

La marca anunció que el vehículo cuenta con una garantía de seis años o 150.000 kilómetros; mientras que la batería tiene una de ocho años o 160.000 km.

El segundo vehículo presentado por la firma china es el Leapmotor C10 REEV. Este SUV pertenece al segmento D y funciona con un tren motor híbrido de rango extendido equipado por un motor de 1.5 litros y una batería de 28.4 kWh. Su autonomía anunciada es de hasta 1.000 kilómetros.

Leapmotor C10.
Leapmotor C10.
Foto: Cortesía

Parte del equipo presente en el C10 REEV incluye siete bolsas de aire, 17 Adas, asientos delanteros con ajuste eléctrico, ventilación y calefacción, tapicería en cuero, Android Auto y Apple Carplay, entre otros. Cuenta con la misma garantía descrita en el B10.

Más de Autos: Salón del Automóvil de Bogotá 2026: más de 80 marcas y novedades.

El Leapmotor B10 REEV se comercializa en los COP 115.000.000. El B10 tiene un precio de COP 130.000.000.

Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda. nefernandez@elespectador.com

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