Salón del Automóvil de Bogotá 2026: más de 80 marcas y novedades

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá se llevará a cabo del 12 al 22 de noviembre. Foto: JAVIER MORALES

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Lanzamientos, precios especiales y facilidades de financiación. Todo en un solo lugar: el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Corferias se prepara para una nueva edición del principal evento automotor del país, que celebra dos décadas y se llevará a cabo del 12 al 22 de noviembre.

Para esta ocasión, en el recinto ferial —tradicionalmente relacionado con el evento— se reunirán más de 80 marcas (en 2025 fueron un poco más de 60). De hecho, se estima la exhibición de unos 600 vehículos de todos los segmentos y tipos de tecnología.

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Esta nueva edición de la cita automotriz más importante del año para el sector en Colombia se desarrollará bajo el concepto «Sube el nivel», una frase que hace un guiño a la adopción de nuevas formas de movilidad, sistemas de propulsión y tecnologías que día a día toman mayor protagonismo en el mercado global de automotores.

Es importante señalar que el Salón Internacional del Automóvil es un espacio en el que interactúa todo el ecosistema de la industria en Colombia. Es decir, y como se mencionó al inicio de este artículo, se trata de un escenario en el que se realizan lanzamientos, se presentan vehículos disponibles para la compra y se venden carros nuevos. Incluso, en ocasiones, se pueden separar algunos que no cuentan con disponibilidad inmediata.

Además, las marcas ofrecen sus cada vez más comunes alternativas de financiación. Así, un cliente puede revisar varias opciones para los vehículos que le interesan y elegir el que mejor se acomode tanto a sus necesidades como a sus capacidades económicas.

De igual forma, el salón incluye la participación de otros actores que interactúan con el sector, como los representantes de las autopartes y, por supuesto, las aseguradoras. Algunas marcas desarrollan actividades de relacionamiento con los visitantes, entre otras estrategias para divulgar sus portafolios.

Participantes

Entre las más de 80 marcas presentes en esta nueva edición del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá se encuentran Suzuki, Mercedes-Benz, Subaru, Kia, BMW, Mini, Porsche, Volvo, Cupra, Ford, Volkswagen, Mazda, Toyota, Chevrolet, Renault, Chery, BYD, Deepal y Geely, entre otras.

Vale la pena señalar que 2026 ha sido testigo de la llegada de diversas marcas al país. Por eso, algunos de los debutantes en esta edición del salón son Arcfox, Denza, Leapmotor, Rox y Lepas, entre otros.

El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá reúne marcas y fabricantes con productos en todos los segmentos del mercado. Por eso, sus asistentes encontrarán desde vehículos compactos hasta todoterrenos; desde modelos a gasolina o diésel hasta híbridos ligeros, enchufables, de rango extendido y 100 % eléctricos. Incluso habrá camiones y vehículos de trabajo.

Esta nueva edición del salón de la capital tendrá un horario para el público de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Las taquillas estarán disponibles desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

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Una recomendación final para las personas interesadas en visitar el salón es llegar a Corferias desde la apertura de las puertas, ya que las dimensiones del recinto y la diversidad de la oferta de los expositores exigen bastante tiempo para explorar todas las opciones disponibles.