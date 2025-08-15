Lancia celebra su 115 aniversario con el nuevo Gamma, un modelo 100 % eléctrico

También conocido como Lancia 20 HP o Lancia Tipo 55, este modelo sucedió al Lancia Beta y continuó la tradición de identificar sus vehículos con letras del alfabeto griego. Foto: stellantis

Presentado en 1910, el Lancia Gamma tuvo una presencia breve en el mercado, pero dejó una huella significativa en la historia de la marca. Su desarrollo combinó avances técnicos con un notable nivel de prestaciones para la época, consolidando la reputación de Lancia como fabricante innovador. También conocido como Lancia 20 HP o Lancia Tipo 55, este modelo sucedió al Lancia Beta y continuó la tradición de identificar sus vehículos con letras del alfabeto griego.

El Gamma estaba impulsado por un motor de cuatro cilindros en línea, con válvulas laterales y monobloque de hierro fundido. Su cilindrada de 3.460 cc le permitía entregar 40 caballos de potencia, alcanzando una velocidad máxima de 110 km/h, una cifra destacable para su tiempo.

El diseño robusto de su propulsor, unido a su eficiencia mecánica, hizo de este modelo un referente en fiabilidad y rendimiento durante los primeros años del automovilismo.

El Gamma y su vínculo con la competición

Para los entusiastas de la velocidad, Lancia desarrolló una versión especial del Gamma con la cilindrada aumentada a 4,7 litros y una potencia superior a los 50 caballos. Según la propia marca, esta variante no solo evidenció su capacidad para fabricar motores de alto rendimiento, sino que también reforzó su presencia en el ámbito de las carreras automovilísticas.

En esta configuración, los denominados gentlemen drivers podían personalizar el vehículo con diferentes distancias entre ejes, ajustes en la inclinación de la columna de dirección o relaciones de transmisión específicas. Estas opciones permitían adaptar el carro a su estilo de conducción y aspirar a la victoria con un bólido hecho a medida.

Un legado que trasciende generaciones

La influencia del Lancia Gamma no se limitó a sus años de producción iniciales. Décadas más tarde, su nombre fue retomado para una berlina de lujo diseñada por Pininfarina y producida entre 1976 y 1984.

Por ahora, se sabe que, más de un siglo después de su lanzamiento original, Lancia se prepara para revivir el Gamma en 2026 con una nueva generación. Este modelo incorporará versiones 100 % eléctricas, reafirmando el espíritu innovador que lo caracterizó desde sus inicios.

