Mercedes-Benz CLA y GLB 220 4Matic: precios y características en Colombia

Mercedes-Benz GLB 220 4Matic. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz AG – Communicati

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Equipo CLA 220 4Matic

CLA 220 4Matic llegó a Colombia con el acabado exterior AMG Line, el cual, por ejemplo, suma rines de 19 pulgadas con diseño de 5 radios dobles y manijas retractiles. En su interior equipa asientos en combinación de cuero y microfibra y su sistema multimedio incluye el nuevo sistema operativo MB.OS, el asistente de voz Hey Mercades, así como una cámara de selfies y video.

Mercedes-Benz CLA 220 4Matic Foto: Cortesía

Parte de su equipo de seguridad incluye el sistema Pre-Safe Sound, control crucero adaptativo, monitoreo activo del punto ciego, mantenimiento de carril, entre otros. De igual forma, el sedán germano obtuvo una calificación de cinco estrellas en las pruebas de seguridad realizadas por Euro Ncap.

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Tren motor CLA 220 4Matic

El Mercedes-Benz CLA 220 4Matic que llegó a Colombia funciona con un motor M252. El bloque, usado por el fabricante para das vida a su nueva generación de vehículos compactos, tiene 1.5 litros, cuatro cilindros y ofrece una potencia de hasta 187 caballos y hasta 300 Nm de torque. Su velocidad máxima está limitada a los 237 km/h.

El tren motor se complementa con una transmisión de ocho marchas y una batería de 48 voltios, la cual, asegura la marca, “fue homologado en Colombia como Full Hybrid”, ya que tiene la capacidad de mover el vehículo en modo eléctrico. Además, al contar con sistema 4Matic, el CLA 220 se mueve con tracción en sus cuatro ruedas.

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Equipo GLB 220 4Matic

El Mercedes-Benz GLB 220 4Matic equipa el paquete AMG Line, con rines de 20 pulgadas, manijas que se esconden dentro de la carrocería y un techo panorámico. Sobresale su parrilla iluminada con faros en tecnología LED, entre otros.

Su equipo incluye también el sistema operativo MB.OS, cámara integrada para tomar fotografías y hacer videollamadas, control crucero adaptativo, asistencia de angulo muerto, asistencia para maniobras evasivas, mantenimiento activo de carril, sistema Pre-Safe, entre otros.

Mercedes-Benz GLB 220 4Matic. Foto: Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz AG – Communicati

Tren motor GLB 220 4Matic

El GLB 220 4Matic comparte tren motor con el CLA 220 4Matic. Es decir, equipa también el bloque de cuatro cilindros y 1.5 litros, con 187 caballos y 200 Nm de torque. Su aceleración de 0 a 100 está en los 7,5 segundos, mientras que su velocidad máxima está limitada a los 212 kilómetros.

Así mismo, este SUV funciona con tracción 4Matic -en las cuatro ruedas- y usa el mismo sistema híbrido basado en una batería de 48 voltios y del que la marca indica que fue homologado en Colombia como Full Hybrid.

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Precios

Mercedes-Benz CLA 220 4Matic: COP 200.000.000.

Mercedes-Benz GLB 220 4Matic: COP 240.000.000.