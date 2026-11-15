Nissan Kicks e-Power llega a Colombia: precio, motor y equipo

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El nuevo miembro de la familia e-Power de Nissan en Colombia es la Kicks. La Kicks e-Power fue presentada en el Salón del Automóvil de Bogotá, como una de las novedades de la marca -junto a la Frontier PHEV- para la edición XX de la cita automotriz más importante del año.
Tren motor
Vale la pena señalar que la tecnología e-Power permite que el vehículo se impulse con el motor eléctrico, mientras que su motor a gasolina funciona como generador de energía eléctrica. No se enchufa a un punto de carga como un eléctrico o un híbrido enchufable.
Así, la Nissan Kicks e-Power equipa un motor a combustión de 1.4 litros y una batería de iones de litio con capacidad de 2,1 kWh. Ofrece una potencia de 140 caballos y su torque es de hasta 315 Nm.
Equipo interior
Dentro de la Nissan Kicks e-Power que llegó a Colombia se encuentra un centro multimedia con pantalla táctil de 12,3”, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Suma un punto de carga inalámbrico, cuatro puertos USB Tipo C, sistema de sonido de diez parlantes firmados por Bose, entre otros.
Equipo exterior
El equipo exterior configurado por Nissan en la Kicks e-Power que llegó a Colombia incluye rieles en el techo, sistema lumínico con tecnología LED, espejos con ajuste eléctrico, sunroof con apertura eléctrica y tecno panorámico y, según la versión, ruedas de especificación 225/45 R19″.
Seguridad
La nueva Kicks e-Power incluye siete bolsas de aire, anclajes Isofix, asistente de ascenso en pendiente, sensores de parqueo delanteros y traseros, alerta de tráfico cruzado, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de atención al conductor, asistente de frenado inteligente de emergencia con detector de peatones, entre otros.
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Precios
La nueva Kicks e-Power está disponible en dos versiones
Nissan Kicks e-POWER Advance: COP 115.000.000
Nissan Kicks e-POWER Platinum: COP 130.000.000