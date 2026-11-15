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Nissan Kicks e-Power llega a Colombia: precio, motor y equipo

El vehículo se mueve con un motor eléctrico, pero no necesita enchufarse. Precio y principales novedades.

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Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
Nissan Kicks e-Power.
Nissan Kicks e-Power.
Foto: Cortesía

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El nuevo miembro de la familia e-Power de Nissan en Colombia es la Kicks. La Kicks e-Power fue presentada en el Salón del Automóvil de Bogotá, como una de las novedades de la marca -junto a la Frontier PHEV- para la edición XX de la cita automotriz más importante del año.

Tren motor

Vale la pena señalar que la tecnología e-Power permite que el vehículo se impulse con el motor eléctrico, mientras que su motor a gasolina funciona como generador de energía eléctrica. No se enchufa a un punto de carga como un eléctrico o un híbrido enchufable.

Nissan Kicks e-Power.
Nissan Kicks e-Power.
Foto: Cortesía

Así, la Nissan Kicks e-Power equipa un motor a combustión de 1.4 litros y una batería de iones de litio con capacidad de 2,1 kWh. Ofrece una potencia de 140 caballos y su torque es de hasta 315 Nm.

Equipo interior

Dentro de la Nissan Kicks e-Power que llegó a Colombia se encuentra un centro multimedia con pantalla táctil de 12,3”, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Suma un punto de carga inalámbrico, cuatro puertos USB Tipo C, sistema de sonido de diez parlantes firmados por Bose, entre otros.

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Equipo exterior

El equipo exterior configurado por Nissan en la Kicks e-Power que llegó a Colombia incluye rieles en el techo, sistema lumínico con tecnología LED, espejos con ajuste eléctrico, sunroof con apertura eléctrica y tecno panorámico y, según la versión, ruedas de especificación 225/45 R19″.

Nissan Kicks e-Power.
Nissan Kicks e-Power.
Foto: Cortesía

Seguridad

La nueva Kicks e-Power incluye siete bolsas de aire, anclajes Isofix, asistente de ascenso en pendiente, sensores de parqueo delanteros y traseros, alerta de tráfico cruzado, asistencia de mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de atención al conductor, asistente de frenado inteligente de emergencia con detector de peatones, entre otros.

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Precios

La nueva Kicks e-Power está disponible en dos versiones

Nissan Kicks e-POWER Advance: COP 115.000.000

Nissan Kicks e-POWER Platinum: COP 130.000.000

Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda. nefernandez@elespectador.com

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