"Nuestra expectativa es superar las 2.000 unidades": Leapmotor

C10 es uno de los vehículos que Leapmotor presentó en Colombia. Foto: Cortesía

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La electrificación es una realidad en el mercado colombiano de automotores. Basta con revisar los registros para encontrar que entre enero y octubre se matricularon un total de 129.604 vehículos de este tipo, un 91,3 % más que en el mismo periodo de 2025 (67.740).

Dentro de este segmento de electrificados, los híbridos son los favoritos del mercado local. Entre enero y octubre se registraron 85.159 matrículas de vehículos con algún tipo de hibridación. De las 279.828 reportadas por Andemos para el total, representan una participación del 30,44 %.

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En medio de este panorama favorable para los híbridos, Leapmotor —de Stellantis y representada por Astara— llegó al país con dos REEV o Range Extended Electric Vehicle (vehículo eléctrico de autonomía extendida). Mario Correa, director del grupo Stellantis para Astara Colombia (Jeep, Fiat, Ram, Peugeot y Leapmotor), habla sobre la llegada de la nueva marca china al país, sus productos y proyecciones.

¿Por qué Leapmotor decidió entrar al mercado colombiano y qué oportunidades identifica en el país?

Leapmotor nació en 2015 y comenzó su proceso de internacionalización en 2023. En 2025 llegó a Latinoamérica, inicialmente a Chile y Brasil, y Colombia era el siguiente paso. Vemos que la adopción de vehículos eléctricos en el país está por encima del promedio de muchos mercados, por lo que consideramos que era un buen momento para entrar.

¿Qué ventajas ofrece la tecnología de rango extendido frente a los híbridos convencionales y los eléctricos 100 %?

La principal ventaja está en la eficiencia. Nuestros vehículos funcionan con un motor eléctrico que mueve las ruedas y uno de combustión que actúa únicamente como generador de electricidad. El B10 ofrece cerca de 90 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el C10 alcanza entre 150 y 160 kilómetros. Cuando se descarga la batería, el generador de combustión produce electricidad para recargarla. Así, el vehículo sigue funcionando sin depender exclusivamente de los puntos de carga.

¿Cuánto tardan en cargarse las baterías?

En carga rápida, pasan del 30 % al 80 % en aproximadamente 19 minutos. En corriente alterna, el proceso toma unas tres horas y media.

Los vehículos anuncian autonomías superiores a los 900 kilómetros. ¿Estas cifras ya fueron comprobadas en Colombia?

Todavía no, porque los primeros vehículos acaban de llegar al país. Sin embargo, en mercados como Brasil ya se están alcanzando esas cifras. También es importante que los usuarios carguen el vehículo regularmente. Si tienen un cargador en casa, el motor de combustión puede utilizarse muy poco y entrar en funcionamiento principalmente durante los viajes largos.

¿Cuál es el diferencial de Leapmotor frente a otras marcas que ofrecen vehículos eléctricos e híbridos de rango extendido en Colombia?

Cerca del 70 % de las piezas de nuestros vehículos son fabricadas directamente por Leapmotor. Ese nivel de integración nos permite competir en costos y ofrecer precios atractivos. También destacamos por la calidad de los acabados, los materiales y la tapicería. Son vehículos que ofrecen mucho por su precio y cuya calidad se aprecia especialmente al conocerlos.

Leapmotor B10. Foto: Cortesía

¿Qué destacan en materia de seguridad y tecnología?

Los vehículos cuentan con cinco estrellas en las pruebas de seguridad de Euro NCAP de 2025. Además, incorporan numerosos sistemas de asistencia a la conducción: 16 en el B10 y 17 en el C10. También tenemos materiales sostenibles en la tapicería y un equipamiento tecnológico pensado para ofrecer una buena experiencia al usuario.

¿Cuándo comenzarán las primeras entregas y cuáles son las metas comerciales de la marca en Colombia?

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Las primeras unidades llegaron para exhibición durante el Salón del Automóvil. Ya tenemos un buque en camino que debería llegar a mediados de diciembre. Las entregas dependerán de los tiempos de operación de los puertos, especialmente de Buenaventura. Nuestra expectativa es superar las 2.000 unidades y apuntarle a unas 2.500 durante el próximo año.

¿La posible modificación del IVA para los vehículos electrificados podría afectar esos objetivos?

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Estamos pendientes de lo que ocurra con la ley de reactivación económica, pues se ha hablado de un incremento del IVA del 5 % al 19 % para este tipo de vehículos. Eso podría generar una contracción del mercado. Sin embargo, mantenemos nuestras proyecciones comerciales.

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¿Está prevista la llegada de nuevos modelos para ampliar la oferta de Leapmotor en Colombia?

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Lo más probable es que en aproximadamente un año y medio tengamos otros tres modelos, para completar un portafolio de cinco vehículos en el país.