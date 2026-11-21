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Híbrido enchufable
La Nissan Frontier Pro PHEV que llegó a Colombia funciona con un sistema híbrido enchufable funciona con un motor turbo a gasolina de 1.5 litros y una batería de 20 kWh, la cual, por su puesto, se puede recargar por medios externos.
En total el tren motor híbrido enchufable entrega una potencia de 350 y 660 Nm de torque. Se complementa con una transmisión híbrida 4-DHT de cuatro velocidades que regula el funcionamiento según las necesidades al volante.
Exterior
Nissan Frontier Pro PHEV tiene 5.520 mm de largo, 1.967 de ancho y su altura llega a los 1.950. Afuera resalta su sistema de luces direccionales en tecnología LED, la misma que equipan sus luces exploradoras delanteras y traseras. Equipa ruedas de especificación 265/65R18 rin 18.
Equipo interior
Dentro de la cabina de la Nissan Frontier Pro PHEV hay un volante forrado en cuero, punto de carga inalámbrico para celulares, sistema multimedia con pantalla de 14”, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio premium con 12 bocinas, asientos delanteros con ventilación y calefacción, asientos en cuero/vinilo, entre otros.
Seguridad
Parte del equipo de seguridad presente en la Nissan Frontier Pro PHEV incluye seis bolsas de aire, frenado inteligente de emergencia, alerta de abandono de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control crucero adaptativo, monitore inteligente de visión periférica, entre otros.
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Precios
Nissan Frontier Pro PHEV LE AWD: COP 220.000.000.
Nissan Frontier Pro PHEV Platinum AWD: $ 260.000.000.