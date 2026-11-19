Volvo EC40 chocado. Foto: Volvo

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Uno de los vehículos que llama la atención en el Salón del Automóvil de Bogotá es un Volvo EC40 -eléctrico- el cual estuvo involucrado en un accidente. El carro, que se exhibe con las consecuencias del choque, genera inquietud en los visitantes a la cita automotriz más importante del año por su estado y por el mensaje que la marca envía con su exposición.

El motivo por el que el fabricante sueco, representado por Astara a nivel local, exhibe un vehículo chocado es, aseguran, “dimensionar el trabajo de ingeniería y las tecnologías que buscan proteger a quienes viajan a bordo. Pero lo más importante de esta historia no es el estado del vehículo después del accidente, sino que su ocupante pudo salir, regresar a casa, abrazar a su familia y continuar su vida”.

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Ángela Bolívar, gerente de mercadeo de Volvo en Colombia, agregó que “en Volvo, la seguridad no es un atributo adicional. Es el propósito que orienta cada decisión de diseño, ingeniería e innovación. Con El Valor de Volver queremos recordar que detrás de cada trayecto hay personas, historias y alguien que nos espera en casa”.

Así, la marca hace un énfasis tanto en la filosofía como en la ingeniería y tecnología que hay detrás de cada uno de los productos que llevan a los mercados alrededor del globo. Un pilar clave en los productos que también acompañan su stand.

Volvo en el Salón del Automóvil

En el segundo piso del pabellón seis de Corferias se encuentra el stand de Volvo en el Salón del Automóvil de Bogotá. Uno de sus protagonistas es el SUV XC40 B4 Mild Hybrid -híbrido ligero-.

Volvo XC40 MHEV. Foto: Volvo

El Volvo XC40 B4 Mild Hybrid está disponible en dos versiones: Plus B4 y Ultra B4. Entre su equipo se encuentra rines de 20 pulgadas, sistema de sonido firmado por Harman/Kardon, cámara de 360 grados y tecnologías como la alerta de tráfico cruzado con frenado autónomo automático a baja velocidad, asistencia de permanencia de carril, entre otros.

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El Volvo XC40 Plus B4 se comercializa a un precio de COP 180.000.000. La variante XC40 Ultra B4 tiene un precio de COP 190.000.000.