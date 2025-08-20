Nuevo N1A, el superdeportivo de Nichols Cars que sorprende en Pebble Beach

Impulsado por un motor V8 atmosférico de 7,0 litros que desarrolla 650 caballos de fuerza (485 kW). Foto: Nichols Cars

El pasado 17 de agosto, en el marco del Pebble Beach Concours d’Elegance en California (Estados Unidos), Nichols Cars presentó oficialmente el N1A, un superdeportivo que no solo marca el inicio de una nueva etapa para la firma británica, sino que también confirmó que las primeras unidades ya se encuentran en fase de producción.

El proyecto tiene la firma de Steve Nichols, ingeniero y diseñador de Fórmula 1 con una trayectoria que lo vincula directamente al mítico McLaren MP4/4, considerado uno de los monoplazas más exitosos de la historia de la categoría. Con este nuevo desarrollo, Nichols traslada su visión del automovilismo de alto rendimiento a un vehículo de carretera con una fuerte inspiración en los autos Can-Am, que marcaron una época destacada en las competencias deportivas.

El N1A está concebido para ofrecer una experiencia de conducción analógica, en la que prima la conexión directa entre piloto y máquina. Impulsado por un motor V8 atmosférico de 7,0 litros que desarrolla 650 caballos de fuerza (485 kW), acompañado en la especificación ICON 88 por una carrocería de fibra de carbono con infusión de grafeno de grado Fórmula 1.

El Nichols Cars N1A se distingue no solo por su motorización, sino también por su construcción ligera. Con un peso de 900 kilogramos, el modelo alcanza una relación potencia-peso cercana a los 700 caballos por tonelada, un valor que anticipa prestaciones de altísimo nivel.

Solo se fabricarán 15 modelos ICON 88, cada ejemplar será personalizado para rendir homenaje a las 15 victorias obtenidas por el McLaren MP4/4 en 1988, una temporada histórica en la que Ayrton Senna y Alain Prost dominaron la Fórmula 1.

En el desarrollo del N1A, Nichols también retomó la inspiración del McLaren M1A, el primer modelo de la marca británica en la década de 1960. El resultado es un diseño que respeta las proporciones clásicas de aquellos autos de competición, pero con una ejecución moderna.

Ingeniería moderna con herencia de competición

El desarrollo aerodinámico del N1A se realizó en el túnel de viento MIRA, donde, según la marca, se alcanzó un equilibrio entre la resistencia y la carga aerodinámica, manteniendo la pureza de las líneas del vehículo.

Tal como se mencionó anteriormente, la potencia proviene de un motor V8 de 7,0 litros de aspiración natural, fabricado a mano y desarrollado a partir de un bloque LS3 de GM, rediseñado con camisas de acero, pistones y bielas personalizados, sistema de cárter seco y cuerpos de aceleración electrónicos.

La tracción se dirige al eje trasero a través de una caja de cambios manual de seis velocidades, diseñada por Nichols para garantizar precisión y una conexión mecánica directa.

El chasis también refleja la amplia experiencia del fundador en el automovilismo, al incorporar suspensión independiente de doble horquilla fabricada a mano, barras estabilizadoras y frenos multipistón de origen automovilístico. El conjunto se completa con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, montados en llantas escalonadas de 19 pulgadas en la parte delantera y 20 pulgadas en la trasera.

De acuerdo con el fabricante, el interior ofrece una tapicería en cuero y telas que se adapta a las especificaciones de cada cliente, lo que resalta el carácter exclusivo del modelo. En materia de tecnología, la propuesta es deliberadamente limitada, ya que el vehículo prioriza la experiencia de conducción pura. Incluye control de tracción de serie, mientras que el ABS y la dirección asistida están disponibles únicamente como opción.

En términos de precio, se estima que el N1A tendrá un valor aproximado de 880.000 dólares.

