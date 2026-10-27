¿Por qué el carro huele a quemado después de manejar? Estas son las causas

Algunos están relacionados con la forma de conducir, mientras que otros advierten sobre el desgaste de determinadas piezas o la presencia de un daño. Foto: Freepik

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¿Le ha pasado que termina de manejar y nota un fuerte olor a quemado en su carro? Aunque puede ser algo pasajero, no es bueno ignorarlo, sobre todo si se repite siempre que conduce. Prestar atención a esta señal puede ayudarle a identificar a tiempo un posible problema en su vehículo.

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¿Por qué el carro huele a quemado?

De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), el olor a quemado en un vehículo puede tener varios orígenes. Algunos están relacionados con la forma de conducir, mientras que otros pueden advertir sobre el desgaste de determinadas piezas o la presencia de un daño.

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Estas son algunas de las causas más frecuentes:

Embrague sobrecalentado: esto puede ocurrir cuando se mantiene el pedal pisado por demasiado tiempo o se fuerza su funcionamiento en pendientes y ciertas maniobras.

Frenos recalentados: los frenos también pueden provocar olor a quemado, especialmente en los descensos donde se utiliza el pedal de manera constante y los discos no tienen suficiente oportunidad de enfriarse. Además del olor, una de las señales de alerta es la pérdida de eficacia al frenar.

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Fugas de aceite o de otros líquidos: el olor a quemado también puede aparecer cuando hay una fuga de aceite, refrigerante u otro líquido que entra en contacto con las partes calientes del motor. En estos casos, el olor puede estar acompañado de humo, una señal de que el vehículo necesita atención.

Correas o piezas de goma desgastadas: con el paso del tiempo, estos componentes se desgastan y cuando rozan con otras piezas o se recalientan, desprenden un aroma similar al de la goma quemada.

Fallas en la instalación eléctrica: a diferencia del olor que produce el embrague, en estos casos puede percibirse un aroma similar al del plástico quemado. Entre los posibles motivos están los cables deteriorados, los fusibles dañados y el sobrecalentamiento de algún componente eléctrico.

Si después de conducir ha percibido un olor a quemado en su vehículo, es importante prestar atención a las señales que lo acompañan. Foto: Magnific

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¿Qué hacer si el carro huele a quemado?

Por su parte, Renting Finders, empresa especializada en el alquiler de vehículos, señala que lo primero es no ignorar el olor a quemado, incluso si aparece de manera ocasional. Aunque su origen puede ser fácil de identificar, también podría tratarse de un daño que necesita atención.

Si nota este olor cuando maneja o después de estacionar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Si el olor es intenso o aparece acompañado de humo, busque un sitio adecuado para detenerse, lejos del tráfico.

Una vez estacionado, apague el vehículo y espere a que se enfríe antes de hacer cualquier comprobación.

Observe si hay humo, manchas de líquidos o algún indicio evidente de deterioro.

No continúe conduciendo si el olor persiste.

Si no logra identificar la causa o sospecha del daño, lo más prudente es pedir ayuda y llevar el vehículo a un taller.

Para evitar que el carro huela a quemado, los expertos recomiendan mantener una conducción responsable y realizar revisiones periódicas. Entre las medidas preventivas están utilizar el embrague con suavidad, evitar el uso excesivo de los frenos en descensos prolongados y comprobar regularmente el estado de los líquidos, las correas y el sistema eléctrico.