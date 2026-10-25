¿Cuántos kilómetros de autonomía pierde un carro eléctrico con el aire acondicionado?

El aire acondicionado utiliza energía de la batería para mantener una temperatura agradable dentro del vehículo. Foto: Freepik

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En Domingo de Autos, la movilidad eléctrica plantea nuevos interrogantes sobre el rendimiento de los vehículos y el uso de la energía. Uno de ellos es el impacto de los sistemas auxiliares en la autonomía, especialmente el aire acondicionado, cuyo uso se vuelve indispensable en ciudades de altas temperaturas.

De acuerdo con Sergio Correa, director comercial de Dongfeng Eléctricos Corautos Andino, el aire acondicionado utiliza energía de la batería para mantener una temperatura agradable dentro del vehículo, por lo que su uso puede reducir de cierta forma la autonomía disponible. Sin embargo, el experto señala que no existe un porcentaje único de reducción, ya que depende de factores como la temperatura exterior, la intensidad con la que funciona el aire acondicionado, el tiempo de uso y las condiciones de conducción.

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Por su parte, Carlos Badillo, experto de Renault, explica que algunos vehículos cuentan con compresores de diferentes capacidades y sistemas de climatización de una, dos o incluso tres zonas, características que afectan el consumo energético. Según su estimación, el uso del aire acondicionado puede representar, en promedio, entre un 10 % y un 15 % adicional en el consumo de energía frente a circular con este sistema apagado.

"Si un carro eléctrico tiene una autonomía estimada de 400 kilómetros, el uso del aire acondicionado podría reducir ese alcance en aproximadamente 40 kilómetros, llevándolo a un rendimiento real cercano a los 360 kilómetros", sostiene Badillo.

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Recomendaciones para usar el aire acondicionado en un carro eléctrico

Sergio Valencia, Gerente de Producto de Kia Colombia, menciona que es posible mantener una temperatura confortable y gestionar eficientemente la energía del vehículo con algunos hábitos:

Preacondicionar antes de salir: cuando el vehículo cuente con climatización programada, utilizar esta función mientras permanece conectado al cargador permite preparar la temperatura interior aprovechando la energía de la red.

Estacionar a la sombra y utilizar un parasol: estas medidas ayudan a limitar el calentamiento del habitáculo y reducen el esfuerzo inicial necesario para enfriarlo.

Seleccionar una temperatura adecuada: no es necesario configurar el sistema en su nivel más frío. Kia recomienda una temperatura de referencia de aproximadamente 22 °C para vehículos eléctricos.

Utilizar el modo de climatización para un solo ocupante, si está disponible: la función Driver Only o Solo Conductor permite concentrar la climatización en esa zona del habitáculo, reduciendo la demanda energética cuando se viaja sin acompañantes.

Mantener las ventanas cerradas a velocidades altas: circular con las ventanas abiertas aumenta la resistencia aerodinámica y eleva el consumo energético. Para reducirlo, es preferible mantenerlas cerradas y regular el aire acondicionado según las necesidades.

Conducir de manera eficiente: mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones bruscas ayuda a optimizar el consumo total de energía. La frenada regenerativa también permite recuperar parte de la energía durante las desaceleraciones, aunque no compensa directamente la energía consumida por el aire acondicionado.

El uso del aire acondicionado puede representar, en promedio, entre un 10 % y un 15 % adicional en el consumo de energía frente a circular con este sistema apagado. Foto: Getty Images - Matt Cardy

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¿Cómo se mide el consumo de energía de un carro eléctrico?

Para entender cómo influye el aire acondicionado en el consumo de un carro eléctrico, es importante conocer algunos conceptos relacionados con la energía y la capacidad de la batería. De acuerdo con Zona Eco de Hyundai, el kilovatio o kW es la unidad utilizada para medir la potencia eléctrica, es decir, la capacidad que tiene el motor para entregar rendimiento y respuesta. Esta medida cumple un papel similar al de los caballos de fuerza en los vehículos tradicionales.

Cuando la conversación pasa a la batería, aparece el kilovatio hora o kWh. Aquí lo importante ya no es la potencia, sino la capacidad de almacenamiento energético. De hecho, funciona de manera similar al tamaño del tanque de combustible en un carro a gasolina. Entre más kWh tenga la batería, más energía podrá almacenar y, en teoría, mayor autonomía ofrecerá.

El consumo también se expresa en kWh/100 km, una cifra que indica cuánta energía necesita el vehículo para recorrer 100 kilómetros. La lógica es prácticamente la misma que en los carros de combustión cuando hablan de litros cada 100 km, solo que aquí no se mide gasolina sino electricidad.

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Hay otro detalle importante que suele generar dudas y es la velocidad de carga. Según explica Hyundai, esta también se mide en kW y representa la cantidad máxima de energía que puede pasar a la batería mientras el carro está conectado.

Eso sí, la recarga siempre dependerá tanto del carro como del punto de carga. Según explican los expertos, el sistema trabajará con el límite más bajo entre ambos. Por ejemplo, si un vehículo admite cargas de hasta 200 kW, pero se conecta a un cargador de 50 kW, únicamente cargará a 50 kW.