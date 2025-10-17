Las razones detrás del auge de las camionetas 4x2

La evolución tecnológica ha hecho que las versiones 4x2 también ofrezcan un desempeño confiable. Foto: Jetour

Durante mucho tiempo, la percepción generalizada ha sido que solo las camionetas 4x4 podían enfrentar con seguridad las carreteras del país. Trochas, pendientes, lodo y caminos irregulares parecían terreno exclusivo de la doble tracción. Sin embargo, la evolución tecnológica ha hecho que las versiones 4x2 también ofrezcan un desempeño confiable.

Para entenderlo mejor, mientras que en un 4x4 la potencia del motor se reparte entre las cuatro ruedas, en un 4x2 toda la fuerza se dirige a un solo eje, delantero o trasero. Aunque esto podría sugerir menor agarre en condiciones extremas, Juan Diego Galindo, gerente general de Autocom, señala que las camionetas modernas incorporan sistemas electrónicos de control de tracción, asistencias de ascenso y descenso, suspensiones reforzadas y un mayor despeje al suelo, reduciendo al mínimo esa diferencia.

De acuerdo con Galindo, además de estas actualizaciones tecnológicas, otro aspecto clave a considerar son los costos. “Un vehículo 4x4 tiene un precio inicial más alto y, además, requiere más mantenimiento debido a componentes adicionales como diferenciales, ejes cardánicos, puntas homocinéticas y crucetas. Todos estos elementos no solo incrementan el valor del vehículo, sino también los gastos de mantenimiento preventivo, desde cambios de lubricantes hasta sustitución de piezas móviles”, explica.

Por su parte, en el caso de los vehículos AWD o 4x4, al contar con tracción permanente en las cuatro ruedas, el consumo de combustible y el desgaste de llantas se incrementan, generando costos adicionales que muchos usuarios no requieren ni utilizan. “Tener otro eje conectado al motor hace que el consumo suba, y con los precios de la gasolina al alza, esto se vuelve un factor determinante para la elección del comprador”, puntualiza Galindo.

Entonces, ¿cuándo se justifica tener una 4x4? Según el experto, estas camionetas siguen siendo la mejor opción en situaciones de conducción extrema, como travesías off-road, terrenos fangosos o arenosos, pasos de río o cargas pesadas en zonas de difícil acceso. Al mismo tiempo, señala que hoy un 4x2 bien diseñado puede ser tan robusto como un 4x4 en el 90% de los caminos del país, siempre que cuente con un motor eficiente, electrónica avanzada, buena suspensión y altura al piso.

¿Qué puede hacer un 4x2 en Colombia?

Carreteras pavimentadas y autopistas: ofrecen igual o incluso mejor rendimiento, gracias a un menor peso y consumo más eficiente.

Vías rurales y destapadas: un 4x2 con buena altura al piso, neumáticos adecuados y control electrónico de estabilidad responde con seguridad.

Pendientes prolongadas o curvas cerradas: los motores modernos con alto torque -como los híbridos o turboalimentados-aseguran fuerza suficiente para ascensos exigentes.

Uso urbano: la maniobrabilidad, el ahorro de combustible y el menor costo de mantenimiento hacen al 4x2 más práctico para el día a día.

