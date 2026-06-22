¿Qué es la conducción defensiva en moto y cómo puede salvar vidas?

La conducción defensiva empieza con la forma de conducir, pero el equipo de protección se convierte en la última barrera cuando algo sale mal. Foto: PORNSAWAN

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Subirse a una moto es para algunos una herramienta de trabajo, una forma de ahorrar tiempo en trancones o también una pasión. Sin importar la razón por la que alguien la use, hay algo que todos comparten cuando salen a la vía, y es la necesidad de regresar bien a casa.

En las calles siempre se van a encontrar riesgos. Un carro que cambia de carril sin direccionales, una puerta que se abre de un momento a otro o un peatón que cruza de la nada pueden convertir el viaje en una situación de peligro.

Acá es donde aparece un concepto que cada vez cobra más importancia entre expertos en seguridad vial.

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¿Qué es la conducción defensiva y por qué salva vidas?

De acuerdo con expertos de Honda, la conducción defensiva es una manera de manejar que no solo se centra en las acciones del motociclista, sino también en la capacidad de anticipar posibles errores de otros actores y minimizar riesgos.

La marca explica que esta práctica se basa en mantener márgenes de seguridad mediante aspectos como la distancia, la velocidad adecuada, una buena ubicación dentro del carril y una máxima visibilidad para contar con tiempo suficiente de reacción.

La diferencia está en que un motociclista que aplica conducción defensiva generalmente ya tiene un “plan B”.

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Ojo a estos principios que ayudan a reducir riesgos en moto

Para los expertos, la conducción defensiva no funciona por intuición, existen principios que lo convierten en hábitos.

Anticipación constante: Lea el tráfico de 5 a 10 segundos adelante para identificar intersecciones, peatones, cambios de carril, huecos o cualquier movimiento extraño.

Distancia de seguridad: Mantenga espacio suficiente para frenar o esquivar sin pánico.

Ver y ser visto: Ubíquese donde lo vean en los espejos, evite puntos ciegos y use luces y direccionales con intención.

Velocidad adecuada: No se trata de ir rápido o lento, sino de circular a una velocidad que le permita reaccionar en lluvia, noche, tráfico, zonas especiales o curvas.

Ubicación inteligente en el carril: No se pegue a la cebra ni a los bordes, busque el punto con mejor visión.

Comunicación en la vía: Señalice con tiempo, confirme con la mirada de otros conductores cuando sea posible y evite movimientos sorpresa.

Plan de escape siempre: Identifique rutas de salida, un carril disponible o una zona segura.

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El equipo de protección también hace parte de la seguridad

La conducción defensiva empieza con la forma de conducir, pero el equipo de protección se convierte en la última barrera cuando algo sale mal.

Según Honda, estos son los elementos clave: