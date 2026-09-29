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¿Qué significan SOC y SOH en un carro eléctrico y qué revisar para no dañar la batería?

Conozca qué significan los indicadores SOC y SOH y qué recomendaciones puede seguir para cuidar la batería de un carro eléctrico.

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Redacción Autos
28 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
El 64% de los consumidores considera comprar carro eléctrico para el 2025
Como ocurre con otros componentes del vehículo, la batería se desgasta con el paso del tiempo. Aunque este proceso es inevitable, algunos hábitos pueden ayudar a conservar su rendimiento y evitar un desgaste prematuro.
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La batería es uno de los componentes más importantes de un carro eléctrico. Su cuidado no depende únicamente de conectarlo cuando necesita carga, también de los hábitos de conducción y de la forma en que se hacen las recargas.

En este contexto hay dos indicadores que permiten conocer el estado de la batería: SOC y SOH. Aunque están relacionados, cada uno proporciona información diferente.

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De acuerdo con Susan Salamanca, gerente de Mercadeo de Autocom, importador de Jetour, JAC Motors y Karry, el SOC, o State of Charge, indica cuánta energía tiene disponible la batería en un momento determinado. Es, en términos prácticos, el porcentaje de carga con el que cuenta el vehículo. Por su parte, el SOH, o State of Health, se refiere al estado de salud de la batería y permite conocer cómo se encuentra su capacidad frente a cuando era nueva.

Por ejemplo, una batería con un SOH del 80 % ya no tiene la misma capacidad que cuando estaba nueva. Esto significa que, aunque el indicador de carga marque 100 %, la energía disponible puede ser menor que la que tenía originalmente.

Para la experta, la carga rápida o de alta potencia puede afectar el SOH cuando se utiliza de manera repetida. Sin embargo, no existe una regla universal que indique cuántas veces al mes debe utilizarse, por lo que establecer un número específico puede ser impreciso. "La recomendación es utilizar habitualmente cargas lentas o moderadas y reservar la carga rápida para viajes, emergencias o recorridos extensos", destaca.

Durante muchos años, los carros eléctricos se han diseñado para funcionar con baterías de litio. Una nueva tecnología plantea una alternativa en un año en el que estos vehículos serán clave para la transición energética.
Una batería con un SOH del 80 % ya no tiene la misma capacidad que cuando estaba nueva.
Foto: Getty Images - Matt Cardy

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Recomendaciones para cuidar la batería de un carro eléctrico

Como ocurre con otros componentes del vehículo, la batería se desgasta con el paso del tiempo. Aunque este proceso es inevitable, algunos hábitos ayudan a conservar su rendimiento y evitar un desgaste prematuro.

Según los expertos de Kia, estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Evite que la batería se agote por completo: como regla general, se recomienda no dejar que el nivel de carga baje del 20 %. Mantener un margen de energía permite contar con autonomía suficiente para llegar a un punto de carga.
  • Evite mantenerla constantemente al máximo: cargar la batería de manera habitual hasta el 100 % puede acelerar su desgaste, por lo que los expertos recomiendan mantenerla, en lo posible, entre el 20 % y el 80 % y realizar recargas periódicas.
  • No exponga el carro a temperaturas extremas: el calor y el frío pueden afectar el funcionamiento de las baterías de los carros eléctricos. En estas condiciones, el sistema debe trabajar más para mantener una temperatura adecuada en sus componentes.
  • Conduzca de manera moderada: las aceleraciones fuertes y una conducción exigente aumentan el consumo de energía y la temperatura de la batería. Una conducción más tranquila aprovecha mejor la carga.
  • Controle el uso de los accesorios eléctricos: elementos como el aire acondicionado, la calefacción y otros sistemas eléctricos también consumen energía de la batería. Su uso hace parte del funcionamiento normal del vehículo, pero puede reducir la autonomía disponible cuando se utilizan durante periodos prolongados.

Por Redacción Autos

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