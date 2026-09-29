¿Qué significan SOC y SOH en un carro eléctrico y qué revisar para no dañar la batería?

Como ocurre con otros componentes del vehículo, la batería se desgasta con el paso del tiempo. Aunque este proceso es inevitable, algunos hábitos pueden ayudar a conservar su rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Foto: Pexels

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La batería es uno de los componentes más importantes de un carro eléctrico. Su cuidado no depende únicamente de conectarlo cuando necesita carga, también de los hábitos de conducción y de la forma en que se hacen las recargas.

En este contexto hay dos indicadores que permiten conocer el estado de la batería: SOC y SOH. Aunque están relacionados, cada uno proporciona información diferente.

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De acuerdo con Susan Salamanca, gerente de Mercadeo de Autocom, importador de Jetour, JAC Motors y Karry, el SOC, o State of Charge, indica cuánta energía tiene disponible la batería en un momento determinado. Es, en términos prácticos, el porcentaje de carga con el que cuenta el vehículo. Por su parte, el SOH, o State of Health, se refiere al estado de salud de la batería y permite conocer cómo se encuentra su capacidad frente a cuando era nueva.

Por ejemplo, una batería con un SOH del 80 % ya no tiene la misma capacidad que cuando estaba nueva. Esto significa que, aunque el indicador de carga marque 100 %, la energía disponible puede ser menor que la que tenía originalmente.

Para la experta, la carga rápida o de alta potencia puede afectar el SOH cuando se utiliza de manera repetida. Sin embargo, no existe una regla universal que indique cuántas veces al mes debe utilizarse, por lo que establecer un número específico puede ser impreciso. "La recomendación es utilizar habitualmente cargas lentas o moderadas y reservar la carga rápida para viajes, emergencias o recorridos extensos", destaca.

Una batería con un SOH del 80 % ya no tiene la misma capacidad que cuando estaba nueva. Foto: Getty Images - Matt Cardy

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Recomendaciones para cuidar la batería de un carro eléctrico

Como ocurre con otros componentes del vehículo, la batería se desgasta con el paso del tiempo. Aunque este proceso es inevitable, algunos hábitos ayudan a conservar su rendimiento y evitar un desgaste prematuro.

Según los expertos de Kia, estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta: