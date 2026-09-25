¿Es malo manejar con el tanque de gasolina lleno? Esto dicen los expertos

Los surtidores cuentan con un sistema de corte automático que detiene el suministro cuando se alcanza el nivel adecuado. Foto: Freepik

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Llenar el tanque de gasolina hace parte de la rutina de cualquier conductor y, aunque parece una tarea fácil, es importante saber hasta dónde hacerlo.

De acuerdo con expertos de Toyota, llevar el tanque lleno es una práctica adecuada. Sin embargo, recomiendan evitar el sobrellenado, ya que puede generar problemas en algunos componentes del vehículo.

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John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports, explica que el tanque de gasolina de un carro es más complejo de lo que parece. Con el paso de los años, estos sistemas se han vuelto más sofisticados para cumplir con las normas de emisiones. Por eso, llenar el tanque más de la cuenta podría afectar el sistema encargado de controlar los vapores que libera la gasolina durante el llenado, que pueden ser perjudiciales para el ambiente.

Por su parte, Primax Colombia explica que los surtidores en las bombas de gasolina cuentan con un sistema de corte automático que detiene el suministro cuando se alcanza el nivel adecuado. Por eso, una vez se produce el primer clic, lo mejor es no seguir agregando combustible. Insistir después de ese punto puede provocar derrames, especialmente en días muy calurosos, cuando la gasolina tiende a expandirse. Además de desperdiciar combustible, esto puede representar un golpe al bolsillo.

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Recomendaciones al momento de tanquear el carro y ahorrar gasolina

Según el Grupo Vardí, empresa especializada en la comercialización de vehículos, tanquear el carro es una necesidad constante para los conductores y, por lo tanto, representa un gasto frecuente. Por esta razón, los propietarios buscan diferentes formas de ahorrar combustible.

Estas son algunas recomendaciones de los expertos:

Evite manejar con el tanque casi vacío: aunque muchos conductores tienen esta costumbre y algunos creen que así están ahorrando, se trata de un mal hábito, ya que la bomba puede absorber suciedad acumulada en el tanque y tapar el filtro de gasolina. La recomendación es que el nivel de combustible no baje de un cuarto de la capacidad del tanque.

Evite el tráfico: quedar en medio de un trancón es uno de los principales enemigos de quienes buscan ahorrar gasolina. Acelerar, parar y volver a acelerar para avanzar apenas unos metros hace que el vehículo consuma más.

Realice los mantenimientos preventivos del vehículo: permanezca atento a las fechas en las que debe llevar su carro al taller, ya que una buena sincronización del motor puede permitir que el vehículo recorra hasta un kilómetro adicional por cada galón de gasolina.

Expertos calculan que mantener una velocidad de 60 km/h puede ayudar a hacer rendir más la gasolina. Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Cuide la forma de conducir: pisar el acelerador a fondo al arrancar requiere un mayor esfuerzo del motor y se refleja directamente en el consumo de combustible. Expertos calculan que mantener una velocidad de 60 km/h puede ayudar a hacer rendir más la gasolina.

Revise las llantas: una llanta mal inflada puede hacer que el vehículo consuma entre un 10 % y un 20 % más de combustible.

Evite llevar mucho peso: es común que muchas personas conviertan el baúl de su carro en una “bodega”, donde guardan toda clase de elementos que ocupan espacio y aumentan el peso del vehículo. Deshágase de esa carga extra y permita que el motor no tenga que hacer tanto esfuerzo para mover el carro. Según la información de Vardí, 50 kilos adicionales pueden representar hasta un 30 % más de consumo de combustible.