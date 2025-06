Rango extendido enchufable: ¿qué es y cómo funciona en los carros?

Este sistema opera mediante tracción totalmente eléctrica y, al agotarse la batería, un generador auxiliar se activa para mantener el suministro de energía y extender la autonomía. Foto: Cortesía Deepal

En medio del proceso de transformación hacia una movilidad con menores emisiones, la industria automotriz continúa diversificando sus soluciones tecnológicas. Una de las más recientes en ganar visibilidad es el sistema de rango extendido enchufable, una propuesta que combina las ventajas de la electrificación con la posibilidad de mantener operatividad incluso cuando la energía almacenada se agota.

Este tipo de sistema está diseñado para responder a contextos donde la infraestructura de carga eléctrica aún es limitada o la autonomía sigue siendo una preocupación para los usuarios.

Según Cristhian Camilo Camelo, director de marketing de Deepal, este tipo de vehículo se encuentra en una etapa avanzada dentro de lo que él denomina la “pirámide de la electrificación”. Esta clasificación parte desde los híbridos ligeros, pasando por los híbridos convencionales, los híbridos enchufables y los vehículos de rango extendido (en sus dos versiones: estándar y enchufable), hasta llegar a los 100 % eléctricos.

Camelo explica que, en los vehículos con rango extendido enchufable, la tracción se produce exclusivamente mediante un motor eléctrico alimentado por una batería recargable. Sin embargo, cuando esta batería alcanza niveles bajos de carga y no puede seguir satisfaciendo la demanda energética del vehículo, se activa un generador auxiliar a bordo. “Este generador produce electricidad para mantener en funcionamiento el sistema de propulsión, pero no está conectado mecánicamente al sistema de transmisión, por lo que no impulsa directamente las ruedas”, precisa.

En condiciones normales, mientras la batería esté suficientemente cargada, es ella la que suministra toda la energía necesaria para la conducción. “Cuando la carga disminuye hasta cierto umbral, el generador se activa automáticamente, produce electricidad para alimentar el motor eléctrico y, si hay excedente, recarga la batería. Una vez se restablece el nivel de carga previsto, el generador se apaga y el vehículo vuelve a operar únicamente con energía almacenada”, explica Camelo.

Diferencias entre rango extendido enchufable e híbrido

De acuerdo con el experto de Deepal, la principal diferencia técnica entre un sistema de rango extendido enchufable y un híbrido convencional radica en la función del motor de combustión. En el primero, este motor no está conectado mecánicamente a las ruedas; su única función es generar electricidad. “Gracias a ello, el vehículo opera siempre bajo tracción eléctrica, lo que se traduce en una conducción más silenciosa, suave y con menores emisiones contaminantes”.

En el caso del Deepal S07 Max, por ejemplo, este principio se materializa mediante un generador a gasolina que actúa como respaldo energético. Cuando la batería alcanza un nivel mínimo de carga, el generador se activa automáticamente para producir electricidad, sin intervenir en la propulsión directa del vehículo. Camelo destaca que este proceso de transición se realiza de forma automática y prácticamente imperceptible para el conductor.

Mientras haya combustible disponible, el generador puede mantener en funcionamiento el sistema eléctrico durante varias horas. “En condiciones óptimas, un modelo como el Deepal S07 iMax puede ofrecer entre 400 y 450 kilómetros de autonomía en modo de rango extendido, una solución ideal para quienes buscan movilidad eléctrica sin renunciar a trayectos largos”, sostiene Camelo.

Ventajas y desventajas del sistema de rango extendido enchufable

Entre los beneficios más relevantes de esta tecnología, Camelo destaca la notable reducción de la conocida “ansiedad por autonomía”, uno de los principales obstáculos para quienes conducen vehículos eléctricos puros. Esta característica convierte a los modelos con rango extendido enchufable en una opción ideal para recorridos largos, donde aún persiste la escasez de infraestructura de carga eléctrica. “Con estos vehículos, basta con encontrar una estación de gasolina para que el generador retome la operación del sistema eléctrico, sin necesidad de planificar rutas complejas ni realizar paradas prolongadas”, afirma el experto.

Además de su versatilidad en carretera, Camelo resalta que este tipo de vehículos ofrecen menores costos operativos frente a los híbridos tradicionales o los modelos a combustión interna. “En entornos urbanos, la mayoría de los trayectos pueden realizarse en modo 100 % eléctrico, lo que optimiza el consumo energético y mejora la eficiencia del sistema”.

Otro punto a favor es que el motor térmico solo se activa para generar electricidad cuando la batería lo requiere, lo que permite mantenerlo funcionando en su rango óptimo de eficiencia. “Esto, sumado a las menores exigencias de mantenimiento del tren motriz eléctrico y a los incentivos tributarios vigentes en Colombia, representa un ahorro económico tangible para el usuario”, subraya.

Camelo también enfatiza que, al no tener función de tracción, el motor a combustión no consume combustible para mover el vehículo. La propulsión es completamente eléctrica, lo que asegura una experiencia de conducción más suave, silenciosa y con un menor impacto ambiental.

Sin embargo, el sistema presenta algunas limitaciones. Según el experto, aunque el generador permite seguir operando con gasolina, es obligatorio realizar una recarga eléctrica al menos una vez al mes. Esto se debe a que el diseño del sistema depende del mantenimiento de la batería en condiciones óptimas para preservar su eficiencia y prolongar su vida útil.

Adicionalmente, la complejidad del sistema —que integra un generador, una batería de gran capacidad y un motor térmico— puede elevar el costo de adquisición frente a otras opciones híbridas o eléctricas. “La necesidad de integrar varios componentes incide tanto en el precio final del vehículo como en los procesos de producción”, concluye Camelo.

