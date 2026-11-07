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Rodilleras para moto: qué tener en cuenta antes de comprarlas

Las rodillas son una de las zonas del cuerpo más expuestas a lesiones, y un golpe fuerte puede dejar consecuencias a largo plazo.

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Redacción Autos
Rodilleras para moto: qué tener en cuenta antes de comprarlas
Entre las opciones disponibles se destacan las rodilleras convencionales, las articuladas y las deslizaderas, cada una con características y usos diferentes.
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Si está pensando en comprar rodilleras para moto, es importante conocer los modelos disponibles y las ventajas que ofrece cada uno. Así podrá elegir las más adecuadas según el tipo de conducción y la actividad que realice.

De acuerdo con Protuner, marca especializada en accesorios para moto, las rodillas son una de las partes del cuerpo que más debemos cuidar, debido a que los golpes y las lesiones en esta zona pueden dejar secuelas a largo plazo.

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Entre las opciones disponibles se destacan las rodilleras convencionales, las articuladas y las deslizaderas, cada una con características y usos diferentes.

Rodilleras convencionales

Este tipo de rodilleras protege la zona de la rodilla, especialmente la rótula y los tejidos que la rodean. Algunos modelos también cubren parte de los cuádriceps y las pantorrillas.

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Entre sus ventajas están la facilidad para ponerlas y quitarlas, la comodidad y su precio económico.

Deslizaderas

Las deslizaderas tienen un diseño diferente, se utilizan principalmente en competencias y se ajustan a los trajes de protección de una sola pieza, conocidos como monos.

Están fabricadas con materiales resistentes, como fibra de carbono y resinas sintéticas. Su función es permitir que la rodilla se deslice sobre el pavimento al tomar curvas, sin generar tanta fricción sobre el traje. Algunos modelos traen refuerzos de cuero o madera para soportar el desgaste.

Rodilleras articuladas

Las rodilleras articuladas ofrecen protección para la rodilla y pueden extender su cobertura hacia otras zonas de la pierna, como la tibia y el fémur. Están fabricadas con materiales resistentes a los golpes y cuentan con sistemas de ajuste para mantenerse en su posición.

Según los expertos, son una alternativa para carretera o motociclistas que buscan mayor cobertura en viajes.

¿Pensando en comprar una moto? Cinco recomendaciones para hacer una compra segura
Las rodillas son una de las zonas del cuerpo más expuestas a lesiones, y un golpe fuerte puede dejar consecuencias a largo plazo.
Foto: Cortesía Andi

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¿Cómo comprobar que las rodilleras quedan bien ajustadas?

Desde Sequoia Speed, fabricante de ropa para motociclistas, recomiendan realizar una prueba de cinco pasos para comprobar que los protectores estén bien ubicados:

  1. Identifique el sistema de correas donde debe instalarse el protector.
  2. Coloque la prenda y compruebe que la pieza no quede doblada.
  3. Adopte la posición de conducción y flexione las rodillas para verificar que pueda moverse con comodidad.
  4. Camine y vuelva a subir a la moto para comprobar que el protector no se desplace.
  5. Repita la prueba con las prendas adicionales que utiliza habitualmente, como chaquetas para lluvia o frío.

Por último, tenga en cuenta que las rodilleras deben contar con un diseño ergonómico que se adapte correctamente a las piernas y permita mover las articulaciones con comodidad. Revise los materiales, el sistema de ajuste y la protección que ofrece cada modelo.

Por Redacción Autos

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