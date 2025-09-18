Royal Enfield GRR 450: presentada en Colombia con ADN urbano y aire deportivo

Royal Enfield GRR 450. Foto: @GABRIELGALLEGOPH

Royal Enfield presentó oficialmente en Colombia la nueva GRR 450, una motocicleta de mediano cilindraje llamativa por su concepto -que contrasta con la mayoría de los productos de la marca-, el cual se inclina hacia segmento urbano-deportivo. La moto será ensamblada en Colombia, en las instalaciones de la firma en Envigado.

Durante su presentación, la marca señaló que la motocicleta cuenta “con un diseño audaz, un motor de altas prestaciones y una experiencia de conducción pensada para la ciudad y las curvas”. Así, usa un bastidor de doble cuna, suspensión delantera telescópica de 41 mm y monoamortiguador Showa de 140 mm en la trasera.

El corazón de la nueva Royal Enfield GRR 450 es un Sherpa de 452 mm, con 40 caballos de potencia y un torque de 40 Nm, el cual, según la marca, se entrega en su 80 % desde las 3.500 rpm. Cuenta con dos modos de manejo: Performance y Eco. El primero de estos, enfocado en la respuesta y dinámica. El segundo, en favorecer el consumo de combustible.

Dentro del equipo de la nueva línea de Royal Enfield sobresale el panel Tripper TFT, el cual ofrece navegación por medio de Google Maps, así como control de música y mensajes. Suma rines de 17 pulgadas y una configuración con asiento bajo y estriberas a media altura.

Royal Enfield afirmó que las primeras 250 unidades de la GRR 450 estarán disponibles en Colombia en aproximadamente tres meses. Sin embargo, a partir del 19 de noviembre las personas interesadas en la moto podrán agendar una prueba de manejo en más de 20 tiendas de la marca en el país.

La GRR 450 podrá separarse en preventa con $3’000.000 y la moto será entregada en el periodo de tiempo mencionado anteriormente. Su precio será de $24’000.000 para quienes opten por reservar al nuevo miembro del portafolio de Royal Enfield en Colombia. Una vez terminada la preventa, su precio partirá en los $25’500.000.