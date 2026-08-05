Sistema de Control de Tracción (TCS): qué es, cómo funciona y cuándo se activa

Su función es detectar cuándo una o más ruedas pierden adherencia durante la aceleración e intervenir de inmediato para recuperar el agarre y mantener la estabilidad. Foto: Hyundai

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Cuando se compra un carro, es común fijarse en aspectos como el diseño, el desempeño o la comodidad. Sin embargo, la tecnología de seguridad también debería ser un factor importante en la decisión, ya que muchos vehículos modernos incorporan sistemas electrónicos que ayudan a prevenir accidentes y a mantener el control del vehículo en situaciones de riesgo.

Uno de ellos es el Sistema de Control de Tracción (TCS, por sus siglas en inglés), una tecnología que trabaja de forma automática para evitar que las ruedas pierdan adherencia cuando el conductor acelera.

Según Kia, el sistema de control de tracción es un dispositivo electrónico integrado al sistema de frenos y al motor del vehículo. Su función es detectar cuándo una o más ruedas pierden adherencia durante la aceleración e intervenir de inmediato para recuperar el agarre y mantener la estabilidad.

A diferencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS), que entra en funcionamiento en una frenada para evitar que las ruedas se bloqueen, el TCS actúa mientras el vehículo acelera. Ambos sistemas comparten sensores y la misma unidad de control electrónico, por lo que trabajan de manera complementaria para ofrecer más seguridad.

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¿Cómo funciona?

El funcionamiento de este sistema ocurre en cuestión de milisegundos. De acuerdo con los expertos de Kia, los sensores instalados en cada rueda monitorean constantemente su velocidad de giro. Si el sistema detecta que una de ellas está girando más rápido de lo normal —una señal de que está perdiendo tracción—, la unidad de control electrónico procesa esa información casi de inmediato.

En ese momento, el sistema puede intervenir de dos maneras:

Aplicando una ligera frenada sobre la rueda que está patinando.

Reduciendo temporalmente el torque o la potencia que entrega el motor.

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¿Cuándo se activa el Sistema de Control de Tracción?

El TCS entra en funcionamiento únicamente cuando detecta que una o varias ruedas motrices están perdiendo adherencia al acelerar.

Según Kia, algunas de las situaciones más comunes en las que este sistema puede activarse son:

Al acelerar con fuerza desde un vehículo detenido.

Cuando la vía está mojada o cubierta de barro.

Al subir una pendiente donde las ruedas pueden perder agarre.

En caminos de tierra o superficies irregulares.

También puede entrar en acción cuando el conductor toma una curva sobre una superficie resbaladiza o atraviesa un tramo con poca adherencia, ya que en estas condiciones es más fácil que las ruedas patinen.

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Beneficios del Sistema de Control de Tracción

De acuerdo con Suzuki, el sistema de control de tracción ofrece varias ventajas para la seguridad y el desempeño del vehículo. Acá mencionan los tres grandes beneficios:

Mayor seguridad: reduce el riesgo de perder el control del carro, especialmente cuando el piso está mojado.

Mejor estabilidad al conducir: al mantener la tracción de las ruedas, el conductor percibe una conducción más estable.

Menor desgaste de las llantas: como disminuye el patinaje de las ruedas durante la aceleración, también ayuda a reducir el desgaste prematuro de las llantas.