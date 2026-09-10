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Subaru Forester a gasolina y nueva Outback llegan a Colombia: precios y novedades

Precios y principales características de los vehículos que se suman al portafolio de la marca japonesa en Colombia.

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Nicolás Fernández
Nicolás Fernández
10 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
All New Outback llega a Colombia
All New Outback llega a Colombia. / Nicolás Fernández.

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Forester, a gasolina

Subaru presentó la variante a gasolina de su SUV Forester. El vehículo, que actualmente se comercializa en su sexta generación, ahora está disponible en Colombia en sus variantes híbrida y a gasolina.

La nueva variante a gasolina equipa un motor bóxer de cuatro cilindros y 2.5 litros. El bloque naturalmente aspirado entrega una potencia de 182 caballos, cuando la aguja señala las 5.800 rpm, y hasta 247 Nm de torque, desde las 3.700. El tren motor se complementa con una caja automática tipo CVT.

Nueva Subaru Forester a gasolina.
Nueva Subaru Forester a gasolina. / Nicolás Fernández.
Foto: Nicolás Fernández

Equipo de Forester

Forester incluye en su equipo tecnologías como el EyeSight 4.0 -paquete de Adas o asistencias a la conducción de Subaru- , ocho bolsas de aire, control crucero adaptativo, alerta de tráfico trasero cruzado, freno automático de reversa, control de centrado de carril, entre otros.

Suma sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 11,6 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, cámara de 360 grados, maletero con capacidad para 504 litros, entre otros.

All New Outback llega a Colombia

La segunda novedad que se suma al portafolio de Subaru en Colombia es la nueva Outback. El vehículo presenta una transformación en su estética exterior. Tiene 4.880 mm de largo, 1.880 de ancho y su altura es de 1.750. Su despeje al suelo está en los 220 mm.

Bajo el capó se encuentra un motor tipo bóxer de 2.5 litros -el mismo de Forester-, con 183 caballos de potencia y 254 Nm de torque. Se acopla a una caja Lineartronic con modo manual de ocho marchas y funciona, al igual que Forester, con el sistema de tracción permanente Symmetrical AWD.

All New Outback llega a Colombia
All New Outback llega a Colombia. / Nicolás Fernández.

Equipo Outback

Parte del equipo presente en Outback incluye sistema lumínico delantero y trasero en tecnología LED, barras de techo funcionales, asientos calefactados y ventilados, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,1”, sistema de sonido firmado por Harman/Kardon, pantel de instrumentos digital con pantalla de 12,3”, mandos al volante, entre otros.

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Precios

Subaru Forester Advance 2.5 CVT: COP 160.000.000

Subaru Forester Limited 2.5 CVT: COP 180.000.000

Subaru Outback: COP 218.000.000

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Nicolás Fernández

Por Nicolás Fernández

Periodista de autos y creador de secciones como Líderes del Mercado y El Mecánico Recomienda. nefernandez@elespectador.com

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