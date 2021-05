Esta SUV de la firma japonesa ya casi llega las 1.000 unidades vendidas desde su presentación a inicios de año. Está equipada con cuatro motores, tres de ellos eléctricos.

¿Por qué vende tanto? Desde su presentación en enero pasado, la nueva RAV4 híbrida superó en número de matrículas al Corolla, que en 2020 (1.999 unidades) fue el vehículo híbrido más vendido de Colombia. Una distinción que, tras el primer semestre de 2021, tal parece que esa posta de “la más vendida”, tan codiciada entre las marcas, seguirá siendo de Toyota, pero con la nueva RAV4 híbrida. El interrogante es ¿por qué gusta tanto? Nada más en lo que va del año son 993 unidades vendidas, según Andemos.

A diferencia de otros vehículos de Toyota, esta RAV4 brinda mejores sensaciones de refinamiento y esa rigidez es algo que esta quinta generación, que se presentó en el Auto Show de New York en 2018, mantiene, además de poner en el mercado de los híbridos un modelo que será la referencia.

En aspectos estéticos sigue conservando sus líneas pronunciadas, igual de cuadrada y ruda que las otras versiones a gasolina y que han hecho de la marca japonesa un referente en cuanto a SUV se refiere. El diseño externo continúa esa línea de un vehículo que expresa carácter, que si bien es una SUV no deja de evocar ese sentido de aventura y off road que transmiten los vehículos de Toyota.

Los faldones negros en ambos lados del carro le dan un carácter más deportivo, para quienes aún buscan un vehículo con características de todoterreno, a pesar de ser una SUV. Más específicamente, una SUV compacto de 4,59 metros de largo, 1,85 metros de ancho, 1,70 metros de alto, aunque no es de despreciar los casi 21 centímetros de altura con respecto al suelo.

Al ser un vehículo híbrido, es posible llevar un monitoreo constante de los flujos de energía, saber cuándo se acciona la recarga de las baterías –que son de iones de litio de 18.1 kWh–, el porcentaje de carga y la autonomía en cuanto a kilómetros dependiendo del combustible, todo esto a través de la pantalla de infoentretenimiento. Es de carga regenerativa, aquí no aplican los enchufes.

Quizá esa eficiencia va un poco contraria a la eficiencia que el propio Corolla híbrido entregaba. Una carrocería más grande, requiere un motor más grande. Esta RAV4 híbrida viene equipada con un motor 2.5 litros, más dos motores eléctricos que producen 118 HP y 202 Nm, un impulso extra que se siente de buena forma en el eje delantero del vehículo y un tercer motor eléctrico que envía a la parte trasera del auto otros 54 HP y 121 Nm. En total junto al motor a combustible esta RAV4 brinda 219 caballos de potencia y 265 Nm.

Las tres versiones incorporan una caja automática eCVT que simula seis velocidades. Como todo, el manejo, la altura y la aceleración influyen para dar una medida de rendimiento, pero en un tránsito normal en ciudad puede entregar entre 56 y 60 km por galón.

Aunque Toyota destaca por muchas cosas en cuanto a motorizaciones, durabilidad y poder, el tema de materiales y acabados no es su fuerte. Sin embargo, con esta edición híbrida de la RAV4, en el interior la firma ha entregado plásticos de mejor calidad, con sensaciones más suaves al tacto. Los de la RAV4 híbrida son plásticos acojinados y cubiertos en cueros sintéticos que sí dan sensaciones de ser un producto más premium. Igualmente, frente a otros interiores de Toyota, hay mejoras en la calidad en las costuras y en general el habitáculo cumple un principio básico: que quien se siente no tenga que buscar dónde o cómo accionar algo. Todo está a la mano y resulta muy funcional.

De los puntos más altos y que quizá explicarían su éxito en ventas es el almacenamiento y practicidad. Esta es una camioneta familiar, o por lo menos ese es el mensaje, y por eso ofrece diferentes espacios de almacenamiento en la zona central, frente al copiloto. En los asientos traseros la calidad en puertas y cojinería se mantiene, ambas cuentan con espacios para guardar objetos. Aunque, pensando en ese público de familia al que se nota que aspira la marca, las puertas traseras no son de gran apertura (no llegan a los 90°) y el túnel de transmisión tiene un tamaño considerable, por lo que, para una persona adulta, ir en el medio no resulta tan buena opción.

Esta RAV4 híbrida está soportada y construida bajo la plataforma TNGA, lo que hace que el baúl (580 litros), de apertura automática, no pierda espacio al tener las baterías.

Frente a lo que ya venía en temas de seguridad en otras ediciones, en esta versión híbrida Toyota incluyó mejoras en la seguridad activa del vehículo, como un sistema de precolisión frontal, alerta de punto ciego y tráfico cruzado y sistema de cambio de carril, puntos a favor de la seguridad y que diferencian a este modelo de otros de su competencia. Por supuesto, incorpora siete airbags y frenos ABS y EBD.

Disponible en tres versiones: LE, XLE y Limited, la nueva RAV4 híbrida, que se consigue desde los $132´200.000 hasta los $162´400.000, es el fiel reflejo de cómo el mercado sí está cambiando y que el futuro es un presente continuo en el que más y más vehículos híbridos y eléctricos serán la referencia. Por ahora, todo parece indicar que este auto será el rival a vencer en cuánto a SUV se refiere.