Reseña: Yuan Up DM-I, la nueva híbrida enchufable de BYD

La nueva Yuan Up DM-I está disponible en cuatro colores. Foto: Andrés Montes Alba

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Hoy una pregunta obligada al momento de pensar si cambiar o no de carro es ¿será que me pasó a un eléctrico? Y dependiendo a quien se le pregunté, la ciudad donde se vive, y su uso, esa respuesta cambia. Lo que sí se mantiene es la preocupación, para algunos, de la infraestructura de carga, que en ciudades grandes aún es corta, a pesar de las buenas cifras en ventas.

Quizá ese impulso que han tenido los cero emisiones, en parte gracias a los beneficios de libre movilidad, nos ha llevado a este punto. Nada más el mes pasado, según cifras de Fasecolda, en el país se comercializaron 5.902 unidades de vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento del 216,63 %. Frente a ese innegable crecimiento de los eléctricos, ¿por qué traer un híbrido?

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Y la respuesta puede estar en practicidad e independencia. Tener un híbrido enchufable soluciona esa limitación de la autonomía al tiempo que entrega las ventajas de un eléctrico en conducciones tranquilas y en recorridos cortos en ciudad. Y ese escenario, por lo menos, pudo ser la justificación perfecta para que BYD trajera a Colombia la nueva BYD Yuan Up DM-i, su segundo híbrido enchufable después de la primera generación de la Song plus DM-i en 2022 ,y por supuesto, luego de su versión eléctrica de 2024.

Yuan Up DM-I, un SUV capaz de dar más de 1.000 km

Esta nueva Yuan Up DM-i presenta una configuración híbrida enchufable que combina un motor a gasolina de 1.5 litros, de 97 hp y 122 Nm de torque; y un motor eléctrico de 145 kW capaz de generar 195 hp y 300 Nm, lo que resulta en 209 hp combinados. La propuesta se apoya en la tecnología Super Híbrida Enchufable DM-i, encargada de gestionar el flujo de energía entre los diferentes sistemas del vehículo. Esa potencia se siente de manera reactiva e instantánea en el pedal, en la marcha, la insonorización es correcta y entrega sensaciones de un buen ensamblaje.

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Su tracción es delantera y cuenta con cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y Snow; con la posibilidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos hasta llegar a una velocidad punta de 180 km/h.

Quizá al ser parte del segmento de las enchufables puede extrañarse la calefacción en asientos y volante, aunque tanto el habitáculo, como la cojinería son de materiales de cuero sintético que se ven y se sienten de calidad.

Siguiendo ese recorrido por la zona central, esta versión enchufable de la Yuan, que estéticamente en el exterior no cambia en casi nada con respecto a su versión eléctrica, cuenta con una pantalla central de 12,8 pulgadas fija que incorpora el sistema Google Automotive con visualización de mapas en el panel digital de 10,2 pulgadas para el conductor, un detalle que genera comodidad cuando se transita por rutas que no se conocen, y que al estar detrás del volante resulta práctico y eficiente. Dejando así espacio en la pantalla central para disfrutar del entretenimiento que puede brindar su conexión inalámbrica de Apple CarPlay o Android Auto, o para también estar pendiente de la carga de la batería.

Su tracción es delantera y cuenta con cuatro modos de manejo: Eco, Normal, Sport y Snow Foto: Andrés Montes Alba

Una batería que en esta versión enchufable de la Yuan Up, permite la recarga durante la conducción mediante el sistema de recuperación de energía. Esta Yuan Up DM-i alcanza hasta 100 kilómetros de autonomía completamente eléctrica y hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada siguiendo el ciclo de homologación NEDC. Para lograrlo la marca equipó este SUV con una batería Blade de 18,03 kWh, desarrollada con tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP), lo que según BYD, le permite entregar una mayor seguridad, una vida útil más larga y mejor resistencia al calor y estabilidad frente a impactos. Cuenta con conector Tipo 2 para cargarla con corriente alterna.

Volviendo al interior, BYD no es que sorprenda con detalles, sigue la misma línea de sus eléctricos. Un interior sobrio, materiales en plástico de buena factura. A esos detalles del interior se suma un techo panorámico fijo, luz ambiental, al igual que luces LED táctiles en todos los asientos. Equipa un cargador inalámbrico en la zona izquierda de la consola central, más cercano al asiento del conductor y con una ranura de ventilación, aunque realmente no es que refrigere mucho el celular.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, cámara panorámica de 360 grados, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistencia de descenso en pendiente y monitoreo de presión de las llantas. El equipamiento se complementa con diferentes sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos control crucero adaptativo e inteligente, frenado automático de emergencia, advertencia de colisión frontal, reconocimiento de señales de tránsito, detección de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

En materia de seguridad, incorpora seis airbags, cámara panorámica de 360 grados Foto: Andrés Montes Alba

También suma asistencias para la permanencia y salida del carril y un sistema de conducción asistida de nivel 2, que reúne varias de estas funciones para apoyar al conductor durante la marcha.

Esta Yuan Up DM-i encuentra su principal argumento en la posibilidad de ofrecer una conducción eléctrica sin renunciar a la flexibilidad de un sistema híbrido. Hoy se comercializa a un precio de COP 120.000.000.