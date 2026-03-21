Bodas destino: la tendencia que está transformando la forma de celebrar el amor en Colombia

Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali figuran entre los destinos más mencionados por ProColombia dentro del turismo romance. Foto: Feel

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Las bodas destino han ganado espacio en Colombia no solo como una decisión logística o estética, sino como una manera distinta de vivir una celebración amorosa, ya que está menos centrada en unas pocas horas y más pensada como una experiencia compartida de varios días.

En ese cruce entre bienestar, vínculos, hospitalidad y turismo, el país ha venido consolidándose como un escenario cada vez más visible para parejas que quieren convertir su matrimonio en un viaje con familia y amigos.

Datos de ProColombia muestran que este segmento ha tomado fuerza en destinos como Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta y Cali, y que más del 70 % de estas bodas reúnen entre 50 y 150 invitados.

A eso se suma que más del 40 % de los invitados suele permanecer entre cuatro y seis días en el destino, lo que amplía la celebración más allá de la ceremonia y la fiesta para incluir comidas, recorridos, encuentros previos y actividades posteriores.

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Es una experiencia compartida

Ese cambio importa porque transforma la lógica de la boda tradicional. Ya no se trata únicamente de elegir un lugar bonito para casarse, sino de pensar cómo quieren vivir ese momento los novios y cómo desean compartirlo con quienes los acompañan. En vez de una jornada comprimida, aparecen celebraciones más largas que integran descanso, turismo, gastronomía y experiencias culturales.

El auge de este tipo de bodas también dice algo sobre la manera en que hoy se entiende el bienestar alrededor del amor. Para muchas parejas, casarse ya no consiste solo en producir un evento impecable, sino en construir recuerdos más amplios, menos rígidos y más conectados con el disfrute.

Eso implica pensar en tiempos, en experiencias compartidas y en un entorno que permita que la celebración se sienta menos como una carrera contra el reloj y más como una vivencia significativa.

Desde esa mirada, Colombia ofrece condiciones particulares. Por un lado, tiene ciudades con infraestructura hotelera y gastronómica robusta; por otro, cuenta con entornos naturales, históricos y culturales que permiten celebraciones con escalas y estilos distintos.

“Colombia ofrece una diversidad de escenarios únicos para este tipo de celebraciones. Ciudades como Bogotá y Medellín permiten bodas de gran formato con infraestructura hotelera y gastronómica de primer nivel, mientras que destinos como Cartagena combinan historia, arquitectura colonial y el Caribe colombiano. El Eje Cafetero, por su parte, se ha convertido en un destino ideal para bodas más íntimas rodeadas de naturaleza y tradición.” Agrega Juanita Mesa, directora Feel, empresa dedicada a coordinar este tipo de celebraciones.

En nueve años, este proyecto ha gestionado la logística y la experiencia turística de más de 400 bodas destino en Colombia, movilizando a más de 45.000 visitantes internacionales y consolidando una red de más de 80 proveedores del sector, entre hoteles, conductores, guías, equipos logísticos, cocineros, emprendedores, empresas y comunidades locales en distintas regiones del país.

Este crecimiento ha contribuido a dinamizar el trabajo de más de 350 personas dentro de la cadena de valor del turismo de romance. Gracias al alto nivel de satisfacción de sus viajeros, la compañía ha sido reconocida durante dos años consecutivos con el premio TripAdvisor Travelers’ Choice, que la ubica dentro del 10 % de las mejores experiencias turísticas a nivel mundial.

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Un motor para el turismo y la economía local

La dimensión turística del fenómeno tampoco es menor. De acuerdo con ProColombia, más del 40 % de estas bodas genera un impacto económico de entre US$20.000 y US$50.000, especialmente en rubros como locación, alimentos, bebidas y decoración. Además, al tratarse de eventos que movilizan a grupos enteros de invitados durante varios días, también activan servicios como transporte, fotografía, entretenimiento y alojamiento.

Pero reducir el fenómeno a cifras sería quedarse corto. Una boda destino también funciona como una narrativa del lugar en el que ocurre. La comida, la música, los detalles artesanales o las actividades paralelas terminan contando algo del país y del territorio escogido. En ese sentido, la celebración deja de ser solo una puesta en escena privada y empieza a convertirse en una experiencia cultural para quienes llegan de fuera.

Colombia como parte de la historia de amor

Esa dimensión aparece con fuerza en la propuesta de este tipo de servicios: estaciones de frutas, catas de café, repertorios musicales ligados a distintas regiones, artesanías locales y recorridos que acercan a los invitados a otras formas de conocer el país.

También hay una transformación simbólica. Para muchas parejas extranjeras o binacionales, elegir Colombia supone salirse de las rutas más obvias del turismo romántico y apostar por un lugar con diversidad geográfica, cultural y afectiva. Según ProColombia, los principales países de residencia de las parejas que eligen al país para estas celebraciones son Estados Unidos y España, una señal de que el interés internacional por este segmento sigue creciendo.

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“Muchos llegan con ideas del pasado y se van hablando de un destino de clase mundial, con una hospitalidad y una cultura que los sorprende. Así es cómo convertimos a nuestros viajeros en embajadores de Colombia”, agrega Mesa.

En un momento en que muchas parejas prefieren celebrar de una forma más íntima, prolongada y significativa, el auge de las bodas destino en Colombia refleja algo más amplio: la búsqueda de experiencias que no se agoten en una sola noche, sino que dejen recuerdos compartidos, recorridos y nuevas formas de habitar el amor.

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