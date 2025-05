¿Qué tienen que ver las hebras del banano con el rendimiento al correr?

Los pelitos del banano, conocidos botánicamente como fascículos vasculares, son las pequeñas tiras blancas que quedan adheridas a la fruta después de pelarla. Foto: Getty Images

En el mundo del running, la alimentación ha pasado de ser un aspecto secundario a convertirse en una estrategia crucial de rendimiento. Mientras muchos corredores siguen las tendencias de suplementos deportivos y superalimentos exóticos, algunos hallazgos recientes están atrayendo la atención hacia elementos mucho más cotidianos y, hasta hace poco, infravalorados: los pelitos del banano y la mandarina.

Aunque suelen ser retirados por estética o por simple costumbre, estos filamentos tienen una composición química que podría aportar beneficios significativos al corredor.

Andrés Londoño, nutricionista deportivo y bioquímico colombiano, autor del libro “Nutrición Microscópica: lo que no ves, también alimenta”, lleva más de una década investigando los micronutrientes presentes en la fruta fresca sin procesar. “Los pelitos del banano y la mandarina no son un desecho. Son estructuras vegetales cargadas de compuestos bioactivos que han sido ignorados durante años por falta de análisis profundo. En el caso del banano, esos filamentos contienen un alto porcentaje de fibra soluble, pequeñas trazas de potasio ionizado de fácil absorción y compuestos fenólicos con función antioxidante”, dijo en entrevista con El Espectador.

Los pelitos del banano, conocidos botánicamente como fascículos vasculares, son las pequeñas tiras blancas que quedan adheridas a la fruta después de pelarla. Su función dentro del fruto es transportar nutrientes mientras el banano se desarrolla en la planta. “Precisamente por esa función de transporte, concentran una mezcla poderosa de nutrientes que suelen estar distribuidos a lo largo del fruto. Lo curioso es que, al consumirlos, no sólo estamos ingiriendo fibra, sino que también aceleramos la biodisponibilidad de algunos minerales esenciales como el potasio, que es fundamental para la contracción muscular durante carreras de resistencia” explicó Londoño.

En corredores, el potasio es especialmente importante porque regula la función nerviosa y ayuda a mantener la integridad de las fibras musculares. Una deficiencia de este mineral puede causar calambres o disminución del rendimiento aeróbico. “Un banano promedio tiene cerca de 400 mg de potasio, pero lo interesante es que los pelitos tienen una concentración un poco más elevada en proporción. Eso significa que si un corredor se come el banano completo, incluyendo los pelitos, mejora la absorción sin necesidad de recurrir a suplementos” puntualizó el experto.

Por otro lado, la mandarina también tiene sus propios “hilos mágicos”, como los llama Londoño. Se trata de estructuras conocidas como vasos floemáticos, que aparecen como filamentos blancos en el interior de cada gajo. “Estos pelitos están compuestos por pectina, un tipo de fibra que no solo mejora la digestión, sino que actúa como modulador de la glucosa en sangre. Para un corredor, eso significa mayor estabilidad energética durante el esfuerzo físico” dijo. Además, estos filamentos concentran flavonoides como la hesperidina, que tienen efectos antiinflamatorios y vasodilatadores.

A pesar de la aparente simplicidad de este enfoque, la ciencia ha empezado a respaldarlo. Un estudio realizado en 2020 por el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Osaka, Japón, demostró que los flavonoides extraídos de los filamentos de cítricos como la mandarina ayudaban a mejorar la resistencia muscular en ratones sometidos a pruebas de ejercicio intenso. El estudio, titulado Flavonoid-rich fractions from Citrus pericarp improve endurance performance via modulation of mitochondrial biogenesis, observó que los animales que recibieron extractos de esos filamentos mostraron un aumento del 17 % en el tiempo de carrera antes del agotamiento, en comparación con el grupo de control. Además, mostraron menores niveles de ácido láctico en sangre, indicador de un mejor rendimiento aeróbico.

“El hallazgo no fue menor. Mostramos que la hesperidina y la narirutina, dos flavonoides presentes en los filamentos de la mandarina, tienen una acción directa en la mejora del metabolismo mitocondrial” afirmaron los investigadores japoneses en la publicación del Journal of Nutritional Biochemistry.

Según Londoño, estos compuestos pueden tener efectos similares en humanos. “No estamos diciendo que comerse los pelitos de la mandarina sea un equivalente a un entrenamiento de alta intensidad, pero si usted consume fruta completa, sin despreciar esas partes, podría estar añadiendo un refuerzo natural a su sistema energético” expresó. Agregó que incluso ha comenzado a trabajar con algunos entrenadores de alto rendimiento en Colombia y México para incorporar estrategias de fruta entera antes y después de los entrenamientos.

Los pelitos también son aliados del sistema digestivo, otro aspecto vital para los runners. “Muchos corredores sufren de problemas digestivos por el alto consumo de geles o productos sintéticos. Incorporar fibra soluble, como la que está en estos filamentos, favorece el tránsito intestinal y regula la flora bacteriana, algo clave para absorber nutrientes de forma eficiente” explicó Londoño. Agregó que un intestino sano permite que los corredores aprovechen mejor las vitaminas y minerales de su dieta, reduciendo la necesidad de suplementación agresiva.

Ahora bien, ¿deberían los corredores profesionales hacer caso a estas recomendaciones? “En la élite del deporte, cada detalle suma. Si se puede obtener una ventaja sin añadir productos costosos ni artificiales, ¿por qué no hacerlo? Además, hablamos de algo natural, económico y fácil de integrar en la rutina diaria”.

Aunque faltan estudios a gran escala en humanos para confirmar todos los efectos, el llamado a aprovechar la fruta de manera integral ya se está filtrando entre comunidades deportivas. “Tenemos que dejar de ver la fruta como un adorno en el desayuno o un postre para niños. La fruta, consumida con todos sus componentes, es una herramienta bioquímica poderosa”, concluyó el doctor.