¿Se acabó el sexo casual? La Generación Z parece estar cambiando las reglas

Para muchos jóvenes, el deseo no se apagó. Lo que cambió fue la pregunta sobre si el encuentro realmente vale la pena. Foto: Pexels

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Durante años, el sexo casual hizo parte del imaginario de la juventud moderna: una noche de fiesta, unas copas, una conversación rápida y la posibilidad de que todo acabará en un encuentro sin demasiadas explicaciones. Pero esa escena, tan repetida en series, películas y conversaciones sobre salir con alguien, empieza a verse distinta.

No porque el deseo haya desaparecido, sino porque una parte de los adultos jóvenes parece estar cambiando las reglas. La Generación Z, que suele agrupar a quienes nacieron aproximadamente entre 1997 y 2012, mira estos encuentros con más preguntas, menos impulso, más intención, menos “vemos qué pasa” y más cuidado con el tiempo, el cuerpo y la energía emocional.

Los datos no muestran a una generación alejada del sexo, sino a una que parece darle más peso al significado del encuentro. De hecho, el 51 % de los jóvenes Gen Z reporta actividad sexual al menos una vez por semana, una cifra cercana al 57 % de los millennials.

La diferencia aparece cuando se pregunta por el “body count”, es decir, el número de parejas sexuales previas de una persona. En ese punto, el 41 % de los encuestados Gen Z dijo que ese dato le importa, frente al 31 % de los millennials y al 16 % de generaciones mayores, con Gen X y boomers agrupados.

Las cifras hacen parte del informe de tendencias sexuales 2026 de Lovehoney, una compañía británica de bienestar sexual. El documento, centrado principalmente en Reino Unido, habla de una etapa marcada por el “placer con propósito”, una manera de pensar el sexo con menos encuentros automáticos y más búsqueda de conexión.

La lectura, entonces, no es que la Generación Z haya acabado con el sexo casual. Es más preciso decir que una parte de esta generación parece mirarlo con menos ingenuidad, más intención y más condiciones.

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La noche perdió parte de su poder

El sexo casual no ocurre en el vacío. Necesita tiempo, espacios, privacidad, deseo, cierta disponibilidad emocional y una vida social que lo haga posible. Cuando esas condiciones cambian, también cambia la forma en que las personas se encuentran.

Lovehoney habla de una posible “muerte” del encuentro de una noche y lo relaciona con factores concretos. Solo el 19 % de la Gen Z dijo haber conocido una pareja romántica o sexual en un club, frente al 26 % de millennials, 42 % de Gen X y 46 % de boomers. La discoteca, que durante años funcionó como escenario de conquista, parece ocupar un lugar menos central para los más jóvenes.

El alcohol también aparece en la ecuación. Lovehoney también encontró que el 15 % de los jóvenes de 18 a 24 años se declara abstemio y que menos de la mitad, 49 %, ha tenido un encuentro sexual bajo efectos del alcohol. En el grupo de 25 a 34 años la cifra sube al 69 % y entre los 35 y 44 años llega al 74 %.

A eso se suma una razón muy real: la vivienda, pues el 41 % de quienes viven con su familia dice que esa situación afecta negativamente su vida amorosa. Además, el 77 % admite que no llevaría a casa a una pareja casual si viviera con sus padres.

La Universidad de Rutgers-New Brunswick llegó a una conclusión parecida. Un estudio encontró que, entre 2007 y 2017, el porcentaje de hombres de 18 a 23 años que había tenido sexo casual en el último mes bajó del 38 % al 24 %. En mujeres de la misma edad, cayó del 31 % al 22 %.

Según la publicación, el menor consumo de alcohol fue uno de los factores más importantes, pues explicó más del 33 % de la caída entre hombres y cerca del 25 % entre mujeres. En hombres también pesaron otros elementos, como jugar videojuegos y vivir con los padres.

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Las apps prometieron libertad, pero también agotaron

El otro gran escenario del sexo casual contemporáneo son las aplicaciones de citas. Durante años ofrecieron una promesa seductora: más personas disponibles, más posibilidades y más libertad para elegir. Pero esa abundancia también puede convertirse en agotamiento.

Una encuesta de Forbes Health y OnePoll, realizada a 1.000 estadounidenses que habían usado una app de citas en el último año, encontró que el 78 % reportó sentirse agotado emocional, mental o físicamente por estas plataformas al menos algunas veces. Entre la Generación Z, el porcentaje fue del 79 %.

El dato más interesante es que el cansancio no significa que todos estén buscando lo mismo. Según Forbes Health, casi la mitad de los usuarios encuestados dijo buscar una conexión de largo plazo y, entre la Gen Z, esa cifra llegó al 52 %.

Al mismo tiempo, el sexo casual sigue existiendo. El 20 % dijo preferir citas casuales con una sola persona, 12 % buscaba vínculos casuales con varias personas y 10 % una dinámica de “amigos con beneficios”.

Las razones del agotamiento ayudan a entender el cambio:

dificultad para encontrar una buena conexión;

decepción con otras personas;

sensación de rechazo;

conversaciones repetitivas;

demasiado tiempo deslizando perfiles;

experiencias como ghosting, catfishing, love bombing o gaslighting.

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Así, el giro de la Generación Z no parece una renuncia al deseo. Parece más bien una reacción a los lugares donde ese deseo se volvió cansado, incómodo o poco claro. Menos fiesta, menos alcohol, más vida en casa, más pantallas y más fatiga digital han cambiado el paisaje.

Al final, el sexo casual no se ha acabado. Pero para muchos adultos jóvenes ya no basta con que sea fácil, rápido o disponible. Ahora parece tener que responder a una pregunta más difícil: si realmente vale la pena.

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