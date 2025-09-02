24 días desaparecida: familiares continúan buscando a Ayelen Sofia Paez

Ayelen Sofía Páez Oliveros tiene 16 años Foto: Interpol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya casi se completa un mes desde que Ayelen Sofia Paez, una joven de 16 años, desapareció mientras salió a realizar un mandado en inmediaciones de su casa, en la localidad de Chapinero. Pese a que en el lugar, en la calle 67 con carrera 7, hay una intensa actividad comercial, oficinas, universidades y hasta un medio de comunicación, Ayelen desapareció sin dejar casi ningún rastro.

24 días después de su desaparición, El Espectador habló con Valentina Paez, hermana de la adolescente, para saber qué pistas han logrado conseguir en la búsqueda de Ayelen.

Más información sobre Bogotá: Abren 200 vacantes de empleo en la Primera Línea del Metro en Bogotá: cómo acceder.

De momento, el único rastro, dice Valentina, es un video de una cámara de grabación que captó a Sofía caminando, de manera desorientada, en el tramo final de la avenida Primera de Mayo.

El registro de la grabación está fechado a las 3:00 A.M. del 10 de agosto, un día después de que Sofia desapareciera, y en ella la familia pudo reconocer mientras caminaba en línea recta a 17,4 kilómetros de donde desapareció.

Tenía la misma ropa que cuando salió a hacer el mandado, pero no llevaba un bolso de color negro, en el cual acostumbraba a cargar su teléfono celular y las llaves de su casa. Aunado a este detalle, la familia intentó localizarla a través del GPS de su celular, el cual dio la última señal en Chapinero.

Dada la localización de este material, la búsqueda se ha situado en barrios aledaños a ese punto, como los barrios El Rubí y Roma, los cuales quedan en cercanías al paraje final de este corredor vial.

Salvo por este tenue vestigio del paradero de Sofia, las últimas dos semanas de la familia han pasado entre falsas alarmas de su paradero y la labor de las autoridades de búsqueda como la Sijín, la cual ha sido diligente y atenta para la familia.

“Lo que ocurre es que a veces la gente ve a niñas que son parecidas a ella, que tienen su mismo estilo, o su mismo cabello, entonces se comunican con nosotros. Lo bueno es que las autoridades, ante cualquier indicio, siempre se dirigen rápidamente hacia donde viene la pista”, cuenta su hermana.

Asimismo, desde la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emitieron una circular amarilla con el fin de aumentar las probabilidades de encontrarla, por tanto la notificación ya alcanza una alerta policial mundial y se pone en conocimiento de los funcionarios en las fronteras.

La esperanza continúa intacta en el hogar, y continúan pidiendo ayuda de la ciudadanía en general para ubicar a Ayelen Sofía y ella pueda regresar a su casa. A todas las personas que puedan tener alguna pista sobre su paradero, pueden comunicarse al número 3057684645, o en las redes sociales de su hermana.

Ayelen Sofía Páez Oliveros mide 1.47 cm, tiene ojos color miel-castaño y cabello castaño rizado a la altura del hombro con rayos rubios. El día que desapareció iba vestida con una chaqueta negra, jean azul, bolso negro pequeño y zapatos beige.

Continúe leyendo: Familia de Valeria Afanador pide investigar si la niña fue empujada al río.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.