Abren 200 vacantes de empleo en la Primera Línea del Metro en Bogotá: cómo acceder

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Todavía faltan dos años de obras y trabajos intensivos para que el Metro de Bogotá sea una realidad. Con la llegada de los primeros vagones del tren que conformará este medio de transporte, y la construcción del viaducto y estaciones, la ciudad tiene un motor de dinamismo económico que estimula la creación de nuevos empleos.
Bajo esta misma línea, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el concesionario Metro Línea 1 liderarán una gran Feria de Empleo y en la que se ofertarán trabajos de construcción relacionados con este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.
Más información sobre Bogotá: La travesía del carguero Everglade con el primer tren del Metro de Bogotá.
El evento de empleabilidad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Casa de Participación de Bosa, ubicada en la carrera 80K #61-28 sur.
Por eso, gracias a que la oferta se publicó con una semana de anticipación, los interesados tienen tiempo de sobra para alistar su hoja de vida y ajustar todos los detalles para aplicar a las ofertas.
La feria tendrá 200 puestos de trabajo disponibles para cargos como:
- Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).
- Boal.
- Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).
- Conductores de camión grúa.
- Soldadores SMAW.
- Oficial de demarcación.
- Operadores forestales.
- Oficiales de obra (redes secas y húmedas).
- Aparejadores.
- Operador de cofrados.
- Cadenero primero.
- Cadenero segundo.
- Técnico hidráulico.
- Auxiliares de cocina.
- Auxiliares electricistas (Conte TE3).
- Ayudantes armadores (herreros).
Si alguna de las vacantes le interesa, no dude en acercarse al lugar y horario mencionado con varias copias de su hoja de vida, así como su documento de identidad físico, para facilitar el proceso de aplicación.
Asimismo, recuerde que para acceder a los empleos no se requiere ningún pago de efectivo o intermediario, ya que la aplicación, y demás detalles de la contratación, se realizarán directamente con los organizadores de la feria laboral.
Le puede interesar: Llegó a Cartagena el primer tren del futuro Metro de Bogotá, ¿ahora qué sigue?.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.