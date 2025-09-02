No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Abren 200 vacantes de empleo en la Primera Línea del Metro en Bogotá: cómo acceder

Los empleos se ofertarán en una gran feria laboral que se llevará a cabo el 9 de septiembre. Hay vacantes para varios perfiles.

Redacción Bogotá
02 de septiembre de 2025 - 04:30 p. m.
Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28.
Foto: Óscar Pérez
Todavía faltan dos años de obras y trabajos intensivos para que el Metro de Bogotá sea una realidad. Con la llegada de los primeros vagones del tren que conformará este medio de transporte, y la construcción del viaducto y estaciones, la ciudad tiene un motor de dinamismo económico que estimula la creación de nuevos empleos.

Bajo esta misma línea, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el concesionario Metro Línea 1 liderarán una gran Feria de Empleo y en la que se ofertarán trabajos de construcción relacionados con este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

Más información sobre Bogotá: La travesía del carguero Everglade con el primer tren del Metro de Bogotá.

El evento de empleabilidad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Casa de Participación de Bosa, ubicada en la carrera 80K #61-28 sur.

Por eso, gracias a que la oferta se publicó con una semana de anticipación, los interesados tienen tiempo de sobra para alistar su hoja de vida y ajustar todos los detalles para aplicar a las ofertas.

La feria tendrá 200 puestos de trabajo disponibles para cargos como:

  • Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).
  • Boal.
  • Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).
  • Conductores de camión grúa.
  • Soldadores SMAW.
  • Oficial de demarcación.
  • Operadores forestales.
  • Oficiales de obra (redes secas y húmedas).
  • Aparejadores.
  • Operador de cofrados.
  • Cadenero primero.
  • Cadenero segundo.
  • Técnico hidráulico.
  • Auxiliares de cocina.
  • Auxiliares electricistas (Conte TE3).
  • Ayudantes armadores (herreros).

Si alguna de las vacantes le interesa, no dude en acercarse al lugar y horario mencionado con varias copias de su hoja de vida, así como su documento de identidad físico, para facilitar el proceso de aplicación.

Asimismo, recuerde que para acceder a los empleos no se requiere ningún pago de efectivo o intermediario, ya que la aplicación, y demás detalles de la contratación, se realizarán directamente con los organizadores de la feria laboral.

Le puede interesar: Llegó a Cartagena el primer tren del futuro Metro de Bogotá, ¿ahora qué sigue?.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

