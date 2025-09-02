Abren 200 vacantes de empleo en la Primera Línea del Metro en Bogotá: cómo acceder

Obras del Metro de Bogotá, a la altura de la Av. Caracas entre calles 26 y 28. Foto: Óscar Pérez

Todavía faltan dos años de obras y trabajos intensivos para que el Metro de Bogotá sea una realidad. Con la llegada de los primeros vagones del tren que conformará este medio de transporte, y la construcción del viaducto y estaciones, la ciudad tiene un motor de dinamismo económico que estimula la creación de nuevos empleos.

Bajo esta misma línea, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el concesionario Metro Línea 1 liderarán una gran Feria de Empleo y en la que se ofertarán trabajos de construcción relacionados con este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas.

El evento de empleabilidad se llevará a cabo el martes 9 de septiembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Casa de Participación de Bosa, ubicada en la carrera 80K #61-28 sur.

Por eso, gracias a que la oferta se publicó con una semana de anticipación, los interesados tienen tiempo de sobra para alistar su hoja de vida y ajustar todos los detalles para aplicar a las ofertas.

La feria tendrá 200 puestos de trabajo disponibles para cargos como:

Auxiliar de obra (mínimo seis meses de experiencia en infraestructura vial).

Boal.

Auxiliar de tráfico (con o sin experiencia).

Conductores de camión grúa.

Soldadores SMAW.

Oficial de demarcación.

Operadores forestales.

Oficiales de obra (redes secas y húmedas).

Aparejadores.

Operador de cofrados.

Cadenero primero.

Cadenero segundo.

Técnico hidráulico.

Auxiliares de cocina.

Auxiliares electricistas (Conte TE3).

Ayudantes armadores (herreros).

Si alguna de las vacantes le interesa, no dude en acercarse al lugar y horario mencionado con varias copias de su hoja de vida, así como su documento de identidad físico, para facilitar el proceso de aplicación.

Asimismo, recuerde que para acceder a los empleos no se requiere ningún pago de efectivo o intermediario, ya que la aplicación, y demás detalles de la contratación, se realizarán directamente con los organizadores de la feria laboral.

