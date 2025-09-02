Familia de Valeria Afanador pide investigar si la niña fue empujada al río

Llegada de los padres al Club de Oro en Cajicá. Foto: Óscar Pérez

El informe preliminar sobre las causas que originaron el fallecimiento de Valeria Afanador no terminó de zanjar todas las dudas sobre el trágico deceso de la menor de edad en Cajicá. Aunque el cuerpo de la niña de 10 años no tenía signos de violencia y el parte de Medicina Legal apuntó a una muerte por ahogamiento, la familia todavía tiene inquietudes que deben continuar en investigación.

Durante la tarde del lunes, el ente investigador anunció que las características halladas en el cuerpo indican que la menor “murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias”.

Confirmaron, además, que en el cuerpo no se encontraron signos de violencia física ni rastros de cortes o desgarros en las prendas de vestir que tenía el cuerpo en el momento del hallazgo. “La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”.

Pese a este dictamen, la familia Afanador y su abogado todavía tienen preguntas sobre las circunstancias que derivaron en el trágico deceso de la niña. En concreto, para la familia de Valeria, la incógnita del caso reside en la forma mediante la cual ella llegó al río Frío, en donde murió ahogada, según el dictamen preliminar de Medicina Legal.

“Mi conclusión siempre ha sido, y ustedes lo han visto en los videos, que los comportamientos de la niña no son naturales. A ella algo o alguien la está llamando. Estamos seguros de que había una persona detrás de la malla que posiblemente la raptó”, afirmó el padre de la niña.

Bajo esta misma línea, el abogado de la familia tampoco descarta que una persona haya empujado a Valeria al río. “El informe preliminar dice que no hubo signos de violencia, como cortes o moretones, pero no puede decirnos si hubo un signo de agresión adicional, como un empujón, por ejemplo”, apostilló Julián Quintana, apoderado legal de la familia.

Con base en todo lo anterior, la familia de la niña confirmó que Medicina Legal tomó más muestras del cuerpo, con el fin de realizar una necropsia que arroje detalles adicionales sobre la causa del deceso. Dicho resultado, resultará clave de cara a la ampliación de la investigación, que ya cuenta con el respaldo de las autoridades gubernamentales y de los organismos de rescate que participaron en la búsqueda de la niña.

¿Qué dicen los bomberos?

Otra de las dudas que asaltó a la opinión pública emergió del proceso de búsqueda, durante casi tres semanas, para localizar el cuerpo de niño. Sobre todo cuando, los primeros días de las labores de rescate, organismos de socorro como los bomberos llegaron a descartar, en un 95 %, que la niña se hubiera extraviado y ahogado en el río Frío, como finalmente pasó.

Frente a este aspecto, el delegado departamental de los bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, entregó más detalles técnicos sobre lo que fue la búsqueda de Valeria. En especial, sobre las causas por la cuales el cuerpo de la niña no había sido hallado antes, pese a que los organismos de rescate ya habían realizado un barrido por la zona en la que finalmente apareció.

“Se hizo un barrido de dos kilómetros río abajo y dos kilómetros río arriba, precisamente porque hablábamos de una presunción de que la niña había caído en el río, pero tampoco tenemos claridad exactamente en qué parte, estábamos buscando una aguja en un pajar”, acotó Farfán.

De igual forma, el delegado de los bomberos también abrió el espacio para la duda, respecto a la forma en la cual la niña resultó en el río Frío y se ahogó.

“¿Con quién estaba la menor? ¿Cómo salió del colegio? Que son otras labores que también los organismos investigativos tienen que empezar a aclarar, porque no se descarta que a la menor la hayan empujado, que ella salió en compañía de otra persona y otras situaciones que son paralelas al proceso de investigación que en este momento ya cursa en la Fiscalía General de la Nación”, sentenció el capitán.

