29 personas heridas tras choque múltiple entre buses de transporte público

El ya de por sí tráfico lento de la Av. Boyacá con Primera de Mayo sufrió una perturbación adicional luego de un choque múltiple que protagonizó un bus de transporte intermunicipal, proveniente de Soacha, dos buses del SITP, un taxi y un vehículo particular.

El siniestro ocurrió sobre las 7:40 A.M. de este viernes 15 de agosto, cuando el conductor del bus proveniente de Soacha perdió el control de su vehículo y chocó contra un separador ubicado a pocos metros del CAI de la Primera de Mayo.

Instantes después, al no poder frenar a tiempo, un bus de SITP chocó contra el bus intermunicipal siniestrado y se desató una reacción en cadena que involucró a otro vehículo del SITP, un taxi y a un vehículo Chevrolet de color negro; los tres chocaron desde atrás con el SITP y con el colectivo proveniente de Soacha.

Los cuatro vehículos involucrados en el siniestro resultaron con los cristales rotos e, incluso, algunos testigos del choque le contaron a El Espectador que algunas sillas del colectivo intermunicipal se alcanzaron a salir de su interior, dada la violencia del impacto.

29 personas resultaron heridas, siendo estas, en su mayoría, pasajeros del vehículo intermunicipal, ya que fue el más afectado por el siniestro (recibió el impacto del separador y del SITP). Incluso, varios de ellos quedaron atrapados en el colectivo y tuvieron que ser auxiliados por los agentes de Policía del CAI y la ciudadanía para salir y ser trasladados en las ambulancias.

Todavía no están claros los motivos que originaron el siniestro, aunque una falla mecánica del vehículo es la hipótesis con mayor fuerza entre las autoridades de tránsito.

Mientras los heridos eran trasladados a centros asistenciales cercanos, como la Clínica de Occidente, y los vehículos retirados del lugar, hubo una gran afectación vial que perduró por cerca de dos horas y media. Buses del sistema zonal de transporte público, y otros medios de transporte, tuvieron que hacer desvíos por la Primera de Mayo y la Av. 68 para continuar con su recorrido.

Siniestros viales en Bogotá

Para inicios de este año, en Bogotá más de 80 personas habían perdido la vida en accidentes de tránsito. Los peatones, señala la Secretaría de Movilidad, han sido las principales víctimas en siniestros ocurridos, en su mayoría, con motociclistas.

Por otro lado, el año pasado 564 personas fallecieron en las vías de Bogotá. Los actores viales que llevaron la peor parte fueron los motociclistas, seguidos de peatones y ciclistas. De acuerdo con el Distrito, las cifras de mortalidad, por actor vial, fueron las siguientes:

Usuarios de moto (conductor y acompáñate) 266 víctimas

Peatones: 207

Usuarios de bicicleta: 66

Conductores de vehículos de 4 o más ruedas: 12

Pasajeros de vehículos de 4 o más ruedas: 13

Así las cosas, las interacciones entre quienes fueron víctimas de accidentes y los responsables, funcionó así:

5 de cada 10 fatalidades de peatones fue en interacción con una motocicleta (52%)

7 de cada 10 accidentes en los que se reportaron víctimas mortales, tuvo involucrado un actor en motocicleta (68%).

