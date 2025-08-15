Intento de motín en URI de Puente Aranda dejó tres personas heridas

Aspectos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Por poco, y de no ser por la intervención oportuna de las autoridades y el cuerpo de bomberos, un intento de motín en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda casi termina en tragedia.

De acuerdo con la versión preliminar sobre los hechos, el intento de revuelta se produjo sobre las 11:00 P.M. del jueves 14 de agosto. En ese momento, un grupo de detenidos alojados en el segundo piso del centro de detención temporal provocó un incendio para intentar escapar.

Estas personas incineraron unos colchones que se encontraban en la celda, con el fin de forzar la apertura de las celdas y, en medio del caos para mitigar las llamas, darse a la fuga. Al mismo tiempo, con la quema de los colchones, los detenidos protagonizaron una riña, por lo cual se desató el caos.

Los gritos de los detenidos, además de la emisión de gases y las llamas, provocaron la reacción de los uniformados que custodiaban la URI, quienes se comunicaron con el cuerpo de bomberos de Bogotá e intervinieron en la celda para separar a los reclusos involucrados en la riña.

El cuerpo de bomberos llegó a los pocos minutos del llamado y mitigó de manera oportuna la conflagración originada por la quema de los colchones, por lo cual no hubo daños estructurales ni de mayor cuantía a las instalaciones de la URI.

Pese a la rápida reacción de los bomberos y de la fuerza disponible en la URI, tres de los detenidos que se encontraban en el centro de detención resultaron heridos, aunque no de gravedad, y requirieron atención médica. No obstante, las autoridades no aclararon si tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial.

Hacinamiento carcelario

Las seis URI de Bogotá comparten un problema de hacinamiento que viene siendo denunciado desde hace varios años. Entes como la Personería de Bogotá han denunciado que, pese a la capacidad de 700 personas de estos centros de detención, actualmente se encuentran retenidos más de 1.500.

Esto reviste un hacinamiento del 167 %, siendo la URI de Puente Aranda la que reviste mayor gravedad, al tener cerca de 1.700 detenidos actualmente.

Las causas más comunes de este problema se concentran en la lentitud con la cual avanzan los procesos judiciales detenidos, y sus posteriores condenas para ser trasladados a centros penitenciaros (cárceles) par cumplirlas.

