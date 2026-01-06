40 mil estudiantes en Cundinamarca aún no han sido matriculados: conozca el plazo límite

El trámite para la matrícula de estudiantes nuevos o antiguos, podrá realizarse hasta el próximo 19 de enero. Foto: Cristian Garavito

La Gobernación de Cundinamarca hizo un llamado a los padres de familia o acudientes de 40 mil estudiantes que aún no han sido matriculados en las instituciones educativas departamentales de los 108 municipios no certificados.

El gobernador, Jorge Rey, enfatizó que han logrado formalizar 130 mil alumnos, pero faltan más por protocolizar su trámite. “Este proceso es indispensable para acceder, desde el primer día, a servicios como alimentación y transporte escolar, apoyos que hacen la diferencia en la permanencia educativa”.

El trámite para la matrícula de estudiantes nuevos o antiguos, podrá realizarse hasta el próximo 19 de enero.

Soacha busca que ningún niño se quede sin estudiar

Para brindar una última oportunidad a aquellas familias que no solicitaron cupo escolar para el año escolar 2026 en las fechas establecidas, a partir del jueves 8 de enero, la Alcaldía de Soacha pone en marcha la estrategia ‘Matrículas en tu comuna’, iniciativa con la que la Secretaría de Educación busca garantizar la cobertura educativa al 100 %.

El operativo recorrerá, hasta el viernes 16 de enero, las seis comunas y los dos corregimientos del territorio entre las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m., para acercar el proceso de solicitud y asignación de cupos en el sector oficial.

“A la fecha tenemos más de 8.000 cupos disponibles en nuestras instituciones educativas oficiales”, manifestó Jhoan Alfonso Hernández, secretario de Educación.

Cronograma

✳️ Jueves 8 de enero:

Comuna 4, Institución Educativa Julio César Turbay Ayala, Transversal 9ª Este N° 45ª-80.

✳️ Viernes 9 de enero:

Comuna 5, Institución Educativa San Mateo, Carrera 5B este N° 26-04.

✳️ Martes 13 de enero:

Comuna 6, Institución Educativa Las Villas, Calle 13 N° 1 Este - 46.

Corregimiento 1, Institución Educativa Eugenio Díaz Castro – Sede Hungría, Vereda Hungría, sector El Rodeo.

✳️ Miércoles 14 de enero:

Comuna 1, Institución Educativa Nuevo Compartir, Carrera 14 N° 29-08 Sur.

✳️ Jueves 15 de enero:

Comuna 2, Institución Educativa Vida Nueva, Carrera 19 N° 4-90 Sur.

Corregimiento 2, Institución Educativa Eugenio Díaz Castro - Sede Principal, Carrera 7C N° 2-11 (El Charquito).

✳️ Viernes 16 de enero:

Comuna 3, Institución Educativa Benedicto XVI, Carrera 8ª N° 47-17.

Documentación esencial

Para poder asegurar el cupo, los acudientes deben asistir con la documentación completa:

✳️ Fotocopia de los documentos de identidad del estudiante (Registro civil legible para todos, tarjeta de identidad para mayores de 7 años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años).

✳️ Para estudiantes extranjeros los documentos de identidad dependen del estado migratorio: cédula de extranjería, Permiso de Permanencia Temporal (PPT), acta de nacimiento o documento de identidad expedido por el país de origen.

✳️ Cédula de ciudadanía de los padres del estudiante y del acudiente (si es una persona diferente a los padres).

✳️ Recibo de servicio público reciente del lugar de residencia (no mayor a dos meses).

✳️ Para básica primaria (grados 1° a 5°), boletín del último año cursado (aprobado o reprobado según el caso).

✳️ Para básica secundaria y media (Grados 6° a 11), certificados de estudio, en papel membrete del establecimiento educativo respectivo, desde grado 5° hasta el último año aprobado anterior al que ingresa.

✳️ Para estudiantes extranjeros los certificados de estudio obedecerán a los convenios de homologación.

✳️ Fotocopia del carné o certificación de afiliación a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) del estudiante. Si recibe el servicio de salud por parte del régimen subsidiado, aportar el certificado de afiliación.

✳️ Fotocopia del carné de vacunas y del carné de crecimiento y desarrollo (para estudiantes menores de 7 años que ingresan por primera vez).

✳️ Certificado de discapacidad (expedido por la EPS), diagnóstico o concepto médico emitido por el sector salud que determine la existencia de una discapacidad, trastorno específico o condición de enfermedad (en los casos que aplique).

✳️ Puntaje o clasificación al Sisbén – Metodología IV del estudiante (si pertenece a programas sociales de la ciudad o la nación).

✳️ Certificado de pertenecer a un grupo poblacional especial, como etnias o resguardos (en los casos que aplique).

