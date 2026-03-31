6 de cada 10 conductores de taxi tienen antecedentes penales: Secretaría de Seguridad

La cifra fue entregada por el Gaula a la Secretaría de Seguridad Foto: Óscar Pérez

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El alcalde Galán confirmó que el propietario del taxi utilizado para el secuestro de Diana Ospina fue el mismo usado para cometer el delito y posterior vil asesinato del funcionario de la Procuraduría y docente de la Universidad Externado, Neill Cubides.

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Ante estos casos de paseos millonarios, donde este tipo de transporte público está involucrado, el secretario de Seguridad, César Restrepo, indicó que el Gaula de la Policía Metropolitana estableció que al menos 6 de cada 10 conductores de taxi en Bogotá tienen antecedentes penales.

Aunque no existe mayor contexto de esta cifra, pues justificó que se trata de información reservada en el marco de una investigación criminal, Restrepo partió de esta cifra para expresar su preocupación ante lo que dice “es una ausencia de control de quién maneja los taxis”.

“La relación entre el propietario y quien lo conduce no tiene un hilo de responsabilidad. Entonces, es importante hacer un llamado al Ministerio de Transporte para que haya un registro público de conductores de taxi, mediado por una revisión de antecedentes. Quien lo tenga, no puede conducir un transporte público”, sentenció el secretario.

Restrepo también planteó que en casos donde se cometan delitos a bordo de un taxi, “debería haber extensión de dominio de manera inmediata (...) Los propietarios de vehículos, en casos de paseos millonarios, deberían hacer parte de un recurso para financiar la lucha contra el secuestro extorsivo o indemnizar las víctimas de este delito”.

Desde Taxis Libres, empresa que agremia 16 mil conductores en Bogotá, manifestaron a este diario que les gustaría saber de dónde sale ese dato entregado por la administración distrital.

Estefanía Hernández, gerente general, agregó que internamente manejan protocolos de verificación una vez el propietario del vehículo consigue un conductor. “Le revisamos su licencia de conducción y cédula de ciudadanía, y con datos biométricos validamos que efectivamente es la persona. Porque nos han llegado casos donde presentan documentos falsos y no pueden conducir taxi en nuestra empresa. Además, de que efectivamente revisamos antecedentes cuando el conductor es nuevo”.

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Con estos protocolos y exigencias de Ley, Hernández concluyó que la empresa es “solidariamente responsable de todo acto que hace el vehículo y el conductor. Entonces, quien respalda y responde por la operación, somos nosotros”.

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