Los hermanos Gómez: los detalles detrás de su captura por secuestro de Diana Ospina

Diego Gómez (derecha) tenía medida de prisión domiciliaria. Foto: Policía de Bogotá

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Diego Armando Gómez Cardozo, alias ‘Pachanga’, y Juan Pablo Gómez Cardozo, alias ‘Pablito’, son los hermanos capturados en los últimos días por su presunta responsabilidad en el secuestro extorsivo de Diana Ospina el pasado 22 de febrero cuando salía del bar Theatron en Chapinero.

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Estos hombres fueron presentados hoy a la opinión pública. El alcalde Carlos Fernando Galán dio detalles de cómo intentaron evadir la justicia y su relación con el también paseo millonario del exfuncionario de la Procuraduría y docente, Neill Cubides.

Uno de ellos era el conductor

De acuerdo con el primer mandatario de Bogotá, Diego Gómez de 33 años, fue el hombre que abordó el taxi en Santa María del Lago, Engativá, cuando Diana se disponía a bajarse e ingresar a su vivienda.

El señalado como el cabecilla de la banda tenía una medida de aseguramiento domiciliaria desde hace un año, tras ser condenado por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Su captura se dio en vía pública.

Mientras tanto, su hermano Juan Pablo Gómez, de 21 años, era el conductor del taxi que recogió a Diana en Chapinero y quien, antes de su captura, se presentó al propio Gaula de la Policía, donde dijo que nada tenía que ver, pero sobre su nombre reposaba una condena por hurto calificado y agravado con lesiones personales que cumplió en centro carcelario hace 6 meses. Él, según las autoridades, era el encargado de perfilar a las víctimas.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, alias ‘Pachanga’ y ‘Pablito’, intentaron despistar a las autoridades, “cambiándose de casa cuatro veces y utilizando teléfonos internacionales”. Además, anunció que las investigaciones continúan para dar con la captura de los demás señalados responsables.

Durante la audiencia de legalización de captura, ambos hermanos aceptaron cargos por el delito de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, enfrentando penas de al menos 24 años de cárcel.

Un secuestro violento

A las 2:33 a. m. del 22 de febrero, de acuerdo con las cámaras de seguridad, Diana Ospina es secuestrada al frente de su casa. De acuerdo con su relato entregado a la Fiscalía, cuando se disponía a pagar la carrera, dos hombres la amordazan y la obligan a agachar la cabeza.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovani Cristancho, el taxi tomó la Avenida Boyacá hasta llegar a la calle 170, donde se devolvieron por la misma avenida hasta llegar a la localidad de Bosa. Luego, tomaron la Avenida Primera de Mayo para finalmente llegar hasta una vivienda en el sector de Juan Rey, San Cristóbal.

“Allí la secuestran por 43 horas porque creían que tenía un dinero adicional y podían seguir realizando transacciones bancarias. La golpearon de forma violenta”, detalló Cristancho.

Diana Ospina fue víctima del robo de al menos COP 40 millones a través de cajeros automáticos y aplicaciones en su celular.

Su relación con el caso del profesor Neill Cubides

El alcalde Galán confirmó que el propietario del taxi utilizado para el secuestro de Diana Ospina fue el mismo usado para cometer el delito y posterior vil asesinato del funcionario de la Procuraduría y docente de la Universidad Externado, Neill Cubides.

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Un caso en el que la Fiscalía ya avanzó con la captura e imputación de cuatro personas señaladas de participar en el hecho y que estarían vinculados a un esquema delictivo que operaba de manera sistemática, en el que las víctimas eran abordadas, retenidas en vehículos y despojadas de sus pertenencias en medio de un contexto de violencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, uno de los ejes del paseo millonario es la ausencia de control en el manejo de los taxis. Dijo que en un tamizaje realizado por el GAULA se pudo evidenciar que el 60 % de los conductores de taxi en la ciudad tenía registros penales. “Si a eso le sumamos que la relación entre el propietario del vehículo y el conductor del taxi no tiene un hilo de responsabilidad, encontramos que no hay un conocimiento directo y preciso de quién es el responsable de la vida y la integridad del cliente que está llevando”.

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